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Eine gefeierte Fantasy-Autorin verschenkt ihr neues Buch per Newsletter

Autorin M.L. Wang hat bereits einige erfolgreiche Bücher veröffentlicht. Ihr neustes Werk müsste sie also nicht verschenken. Über ihren Newsletter bekommt ihr es trotzdem gratis.

Profilbild von Elena Schulz

Elena Schulz
12.06.2026 | 11:11 Uhr

Bücher-Fans erhalten gerade eine spannende Fantasy-Lektüre kostenlos. Ihr müsst lediglich einen Newsletter abonnieren. Bücher-Fans erhalten gerade eine spannende Fantasy-Lektüre kostenlos. Ihr müsst lediglich einen Newsletter abonnieren.

M.L. Wang ist eine bekannte Fantasy-Autorin, die bereits einige Bücher veröffentlicht hat. Zum Teil im Self-Publishing, aber auch beim Penguin-Verlag. Ihr Werk Blood Over Bright Haven hat es sogar zum New York Times Bestseller geschafft.

Eigentlich hätte Wang also keinen Grund, ihr neustes Werk Destiny's Edge zu verschenken. Über ihren Newsletter könnt ihr euch das Buch trotzdem kostenlos als E-Book sichern.

So sichert ihr euch das Gratis-Ebook

Auf ihrer Website könnt ihr euch hier für den Newsletter anmelden oder das Buch herunterladen, wenn ihr bereits registriert seid. Dann müsst ihr allerdings nochmal eure E-Mail zur Bestätigung angeben.

Newsletter sind als direkte Kontaktform heutzutage viel wert. Auch wenn das erst einmal wie ein Verlustgeschäft für die Autorin wirkt, bekommt sie so direkten Zugang zu ihren (an weiteren Büchern und Neuigkeiten interessierten) Fans und potenziellen neuen Lesern und Leserinnen. Wollt ihr nur das Buch abgreifen, könnt ihr euch anschließend aber auch wieder abmelden.

Destiny's Edge ist ein Fantasy-Roman mit Martial-Arts-Einschlag und verbotener Liebe. Er ist aktuell nur auf Englisch verfügbar, was ihr beim Klicken auf den Download-Button bedenken solltet.

Das schicke Cover zu Destinys Edge verspricht auf jeden Fall schon mal ordentlich Schwertkampf-Action. Das schicke Cover zu Destiny's Edge verspricht auf jeden Fall schon mal ordentlich Schwertkampf-Action.

Darum geht es bei Destiny's Edge

Die Beschreibung zum Roman lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:

Der mächtigste Kriegsherr der Steppe entsendet einen Trupp aus seinen zehn besten Männern, sowie seiner vierten Frau Chi, um seine neueste Braut nach Hause zu eskortieren. Chi hadert jedoch sehr mit ihrer Rolle als Ehefrau - nicht nur, weil sie ihr rechtes Auge bei einem Feuer verloren hat, sie kann auch keine Kinder bekommen.

Um sich trotzdem nützlich zu machen, arbeitete sie bisher als Schwertkampf-Lehrerin im Haushalt des Kriegsherren. Ihr Talent mit der Klinge rettet ihr auch das Leben, als ein Monster die Gruppe angreift und die Krieger tötet. Nun muss sie die junge Braut Sangya allerdings alleine beschützen und nach Hause bringen.

Das neugierige, unbedarfte Mädchen bringt die abgeklärte Chi nach und nach dazu, sich zu öffnen und weckt in ihr ein Gefühl, dass sie eigentlich verdrängt hatte. Das lässt einen gefährlichen, inneren Konflikt aufkeimen - kann Chi ihrem Verlangen nachgeben oder ist der Tod ihr einziger Ausweg?

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M.L. Wang ist nicht nur Autorin, sondern auch selbst Martial-Arts-Künstlerin, was man auch an ihren anderen Romanen merkt, die neben Fantasy-Themen und Liebe oft Kampfkunst in den Vordergrund rücken - eine Übersicht zu ihren Werken findet ihr hier. Laut der Beschreibung von ihrem Penguin-Profil, besitzt sie zudem einen Papagei names Sulu und schaut gerne düstere Naturdokus.

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