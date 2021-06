Far Cry 6: Leak zeigt Vaas, Pagan Min und Co. als spielbare Charaktere

Ein Leak entfleuchte Far Cry 6 offenbar noch vor der großen Ubisoft-Pressekonferenz zur E3 2021. Es handelt sich um einen Trailer, der augenscheinlich den Season Pass des Ego-Shooters bewerben soll. Und der Trailer deutet an, dass einstige Antagonisten zu spielbaren Helden werden.

Wie das Video an die Öffentlichkeit gelangte, ist nicht ganz klar. Anscheinend wurde es in einigen Regionen der Welt zu früh auf Youtube veröffentlicht, woraufhin Fans es in sozialen Medien weiterverbreiteten:

Was ist zu sehen?

Die Katze scheint aus dem Sack: Und da man Internet-Katzen nicht wieder in den Sack bekommt, besprechen wir gleich, was der Trailer zeigt. Der Schriftzug deutet auf Inhalte für den Season Pass von Far Cry 6 hin. Im Video fällt die Aussage "Du bist Vaas", gefolgt von "Du bist Pagan Min" und "Du bist Joseph".

Wer Far Cry nicht erst seit heute kennt, merkt sofort, dass es sich bei den Namen und die Antagonisten der drei letzten Hauptteile der Serie handelt. Offenbar sollen wir die einstigen Gegenspieler im Season Pass von Far Cry 6 selbst steuern können.

Vaas Montenegro: Der durchgeknallte Irokesenschnittträger ist der Bösewicht aus Far Cry 3 und gilt als einer der charismatischsten Videospiel-Antagonisten überhaupt.

Den neuen Bösewicht aus Far Cry 6 könnt ihr euch im Video zu Gemüte führen:

Falls ihr noch mehr zu Far Cry 6 erfahren wollt, müsst ihr vermutlich nicht mehr allzu lange warten. Am Samstag, den 12. Juni um 21:00 Uhr beginnt Ubisofts E3-Pressekonferenz. Schaut sie gerne mit uns zusammen! Dort rechnen wir mit vielen Neuigkeiten zu kommenden Spielen, darunter auch Far Cry 6, das am 7. Oktober 2021 erscheinen soll.