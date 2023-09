Das soll Far Cry 7 sein? Zuverlässiger Leaker beschreibt einen Shooter, der ganz anders wird

Dass Ubisofts Shooter-Reihe fortgesetzt wird, ist keine große Überraschung.

Nein, Vaas wird nicht als Bösewicht in Far Cry 7 zurückkehren. Es existiert nur noch kein Bildmaterial zum siebten Teil von Ubsiofts Shooter-Zugpferd und wir mussten doch irgendwie eure Aufmerksamkeit erlangen. Verzeiht ihr uns? Das ist lieb von euch und zur Entschädigung haben wir ganz viele Infos zu Far Cry 7 im Gepäck.

Leider sind diese Infos noch unbestätigt und als Gerücht zu verbuchen. Dennoch möchten wir sie euch nicht vorenthalten, denn die Quelle, die Website Insider-Gaming, scheint sich der Korrektheit ihres Leaks sehr sicher zu sein.

Far Cry 7 als Entführungsdrama?

Der Name des Spiels: Intern soll Far Cry 7 den Codenamen Project Blackbird tragen. Damit widerspricht der neue Leak früheren Gerüchten, die das Spiel als Far Cry: Rise betitel haben.

Darum soll es gehen: Im Zentrum von Far Cry 7 soll diesmal kein charismatischer Bösewicht auf einer tropischen Insel stehen. Vielmehr sollen wir das Mitglied einer sehr wohlhabenden Familie verkörpern. Eine Gruppe radikaler Verschwörungstheoretiker namens Sons of Truth hat unsere Familienmitglieder entführt und es liegt demnach an uns, sie zu retten.

Das Problem: Wir haben dafür laut des Leaks nur begrenzt Zeit! Wie viel genau, das sei angeblich auch intern bei Ubisoft noch nicht final entschieden. Derzeit stehe der Counter bei 72 Ingame-Stunden, was 24 realen Stunden entspreche. Immerhin könne der Timer zumindest pausiert werden, wenn wir im Spiel eines der sogenannten Safehouses betreten.

Weiter geht's: Innerhalb des knappen Zeitlimits soll es an uns liegen, unsere Familie zu retten. Die Reihenfolge soll dabei ganz uns überlassen sein. Es sei sogar möglich, Familienmitglieder bewusst sterben zu lassen und dadurch die Handlung des Spiels zu beeinflussen.

Um Mama, Papa, Omi und Co. aufzuspüren, sollen wir nicht nur wie gehabt auf Schusswaffen zurückgreifen können, sondern auch auf eine komplexe Verhörmechanik. Wir können demnach gefangene Gegner über neue Informationen ausquetschen, doch das ist kein Erfolgsgarant. Manchmal sollen sie nämlich auch schlicht lügen, was unser Unterfangen weiter erschwert.

Wann soll Far Cry 7 erscheinen? Wie viel Wahrheit in diesen Gameplay-Infos steckt, werden wir laut des Leaks frühestens im Herbst 2025 herausfinden können, wenn das Spiel erscheinen soll.

Hättet ihr Bock auf ein Far Cry 7, das in Sachen Gameplay und Setting dem obigen Leak entspricht? Würde es euch reizen, eure Gegner auch mal zu verhören, statt sie immer nur über den Haufen zu ballern? Welcher Schauplatz für ein solches Familiendrama würde euch spontan einfallen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!