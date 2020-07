Far Cry 6 bestätigt: Release, erster Trailer & Szenario enthüllt

Die Kuba-Katze ist offiziell aus dem Sack: Ubisoft stellt Far Cry 6 vor. Es geht in ein Kuba, in dem Giancarlo Esposito die Rolle des totalitären »Presidente« spielt. Wir fassen die wichtigsten Infos zu Far Cry 6 für euch zusammen.

Wann erscheint das Spiel? Far Cry 6 erscheint am 18. Februar 2021.

Auf welchen Plattformen erscheint es? Far Cry 6 erscheint auf PC auf Uplay und im Epic Store. Zudem findet der Release auf Stadia sowie PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X statt.

Außerdem wollen wir euch das cinematische Intro zu Far Cry 6 nicht vorenthalten, das immerhin von den Machern der Serien-Intros zu »True Detective« und »Westworld« stammt:

Aber noch viel wichtiger: Unser Plus-Kollege Peter Bathge hat einen ausführlicheren Blick auf Far Cry 6 erhalten und sogar mit dessen Star-Schauspieler Giancarlo Esposito über das Spiel gesprochen. Alle Erkenntnisse darüber, was für ein Spiel Far Cry 6 werden soll, teilt er in der großen Plus-Titelgeschichte mit euch:

15 6 Mehr zum Thema Exklusiv: Wie Far Cry 6 mit Hollywood-Power eine alte Open-World-Falle vermeidet

Was ist über das Setting bekannt?

Wir spielen auf Kuba: Die Spielwelt von Far Cry 6 dürfte Veteranen der Serie wohlig an die beliebten Vorgänger, vor allem an Far Cry 3, erinnern. Im karibischen Kuba scheint die Sonne, die tropischen Palmen spenden etwas Schatten und alles ist dicht und grün bewachsen. Hinzu kommen in Far Cry 6 Siedlungen und Städte sowie die für das Land typischen amerikanischen Oldtimer-Fahrzeuge.

Giancarlo Esposito spielt den Diktator: Die Leaks lagen richtig - als »El Presidente« Anton Castillo sehen wir im Trailer den US-amerikanischen Schauspieler Giancarlo Castillo, bekannt aus erfolgreichen Serien wie »Breaking Bad« oder »The Mandalorian«. Castillo regiert das Kuba von Far Cry 6 als Diktator und das Volk begehrt gegen seine Herrschaft auf. Eine wichtige Rolle spielt außerdem sein Sohn, den Fans als jungen Vaas wiedererkannt haben wollen.

Wir gehören zum Widerstand: In diesem von politischer Instabilität geprägten tropischen Setting gehören wir den Rebellen an und wollen die Herrschaft von Anton Castillo beenden. Der »Presidente« dagegen versucht, seine Macht zu sichern, indem er die Insel mit massig Militär abriegelt. Ein recht klassisches Far-Cry-Szenario also - wir fangen klein an und sehen uns übermächtigen Feinden gegenüber, kämpfen uns aber im Laufe der Story nach oben.