Für Far Cry 7 wirft Ubisoft seine alte Formel über Bord, behauptet bekannter Insider

Far Cry 7 soll die Reihe neu denken, behauptet Tom Henderson.

Ubisoft macht gerade keine angenehme Zeit durch. Projekte werden eingestellt, Studios geschlossen und die Aktie befindet sich im steilen Sinkflug. Ein rettender Release-Erfolg ist längst überfällig und da könnte das nächste Far Cry ins Spiel kommen. Nach Far Cry 6 warten Fans der Reihe auf einen neuen Teil, der ein bisschen mehr Dampf im Kessel braucht.

Laut Tom Henderson, Journalist bei Insider Gaming, wagt sich der neue Eintrag in die Hauptreihe in unbekanntes Terrain, während gleichzeitig ein Multiplayer-Shooter im Far-Cry-Universum in Entwicklung ist.

Alles, was jetzt folgt, sind keine von Ubisoft bestätigten Tatsachen, sondern Leaks. Allerdings gilt Henderson als verlässliche Quelle.

Gleich zwei neue Titel sollen die Reihe umkrempeln

Henderson hatte bereits 2023 berichtet, dass Ubisoft nicht nur an einem neuen Far Cry arbeite, sondern an zweien. Das untermauert er in seinem neuen Bericht auf Insider Gaming. Demnach befinden sich gerade einerseits ein neuer Hauptteil mit dem Codenamen »Blackbird« und andererseits ein Extraction-Shooter mit dem Codenamen »Maverick« in Entwicklung.

Letzterer soll in der Wildnis Alaskas spielen, in der Spielerinnen und Spieler gegeneinander antreten und gegen das gnadenlose Wetter kämpfen. Auch der Singleplayer-Titel soll sich laut Henderson von der typischen »Far-Cry-Formel« entfernen.

In Blackbird bestehe das Ziel darin, die eigene Familie zu retten, welche von einer Verschwörungssekte entführt wurde. Diese führe halluzinogene Experimente an Tieren und Kindern durch. Dafür soll Spielerinnen und Spielern ein Zeit-Limit von 72 Ingame-Stunden (24 Spielstunden) eingeräumt werden. Auch diese Info ist nicht neu. Henderson hat dies ebenfalls bereits 2023 berichtet.

Neu sind allerdings Einblicke in die Bewegungssysteme beider Spiele. Laut Henderson sollen diese grundlegend überarbeitet worden sein. So sollen taktisches Sprinten, Rutschen und Springen hinzugefügt werden und das Extraction-optimierte Inventarsystem aus Maverickk soll sich auch in Blackbird zu einem gewissen Grad bemerkbar machen.

Auch zum Release hat Henderson neues in Erfahrung gebracht: Laut ihm sei die Veröffentlichung beider Spiele aufgrund ihrer Komplexität intern von 2025 auf 2026 verschoben worden.

Henderson berichtet außerdem, dass Ubisoft Montreal, wo beide Spiele entwickelt werden, nur zum Teil optimistisch auf die neuen Titel blickt. Demnach gelte Blackbird intern als die solidere und risikoärmere Angelegenheit im Vergleich zu Maverick.

Obwohl ein Extraction-Shooter in der Welt von Far Cry sinnig sei, so Henderson, habe Ubisoft dem Spiel nur grünes Licht gegeben, um einem Trend hinterherzulaufen. Ob das am Ende von Erfolg gekrönt ist, bleibt abzuwarten.