Aus Far Cry 7 sollen angeblich zwei Spiele werden

Auch wenn Ubisoft in letzter Zeit Probleme hat, dürfen zumindest Far Cry-Fans zunächst beruhigt sein. Wie aus seriösen Quellen hervorgeht, befindet sich aktuell gleich zwei neue Spiele der altgedienten Shooter-Reihe in Arbeit: Far Cry 7 als klassischer Singleplayer-Titel und ein Spin-off, das in die Multiplayer-Kerbe schlägt.

Das wollen zumindest Kotaku sowie der etablierte Branchen-Insider Tom Henderson jeweils unabhängig voneinander erfahren haben. Wir fassen für euch zusammen, was sie zur Zukunft von Far Cry zu sagen haben und auf was sich Fans in den kommenden Jahren einstellen dürfen.

Wie die Zukunft von Far Cry aussehen soll

Vorsicht, Gerücht! Beachtet bei den folgenden Zeilen natürlich, dass es sich um keine offiziell bestätigten Informationen handelt. Dennoch sind die Berichte von Kotaku und Tom Henderson durchaus glaubwürdig. Beide Quellen gelten in der Branche als renommiert, außerdem passen die Nachrichten zu der Richtung, die Ubisoft aktuell einschlägt.

Nicht ein, sondern gleich zwei Far Crys: Den Berichten zufolge befinden sich aktuell zwei neue Spiele der Far Cry-Reihe in Entwicklung. Dabei handelt es sich um Projekt Blackbird, also Far Cry 7 und Projekt Maverick, das Multiplayer-Spin-off.

Was ist bisher zu Far Cry 7 bekannt? Mit Projekt Maverick dürfte uns eine klassische Singleplayer-Fortsetzung der Far Cry-Reihe erwarten. Ursprünglich war für Far Cry 7 wohl ein Multiplayer geplant, der nun mit Projekt Maverick als separater Titel ausgekoppelt wird.

Kotaku zufolge wechselt Ubisoft mit Far Cry 7 von der Dunia auf die Snowdrop-Engine. Die kam bereits bei The Division 2 zum Einsatz und wird auch für Ubisofts Star Wars-Spiel mit Open World verwendet. Details zur Story und dem Setting von Far Cry 7 gibt es derzeit nicht, laut Insider-Gaming sollten Fans nicht mit einem Release vor 2025 rechnen.

Was ist bisher zu dem Multiplayer-Spiel bekannt? Projekt Maverick könnte sich Insider-Gaming zufolge in der Wildnis von Alaska abspielen und dabei auf Survival-Elemente und Hardcore-Mechaniken wie Permadeath setzen. Bisher nicht veröffentlichtes Bildmaterial soll außerdem darauf hinweisen, dass Maverick eine Art Extraction-Shooter mit Loot-Mechaniken wird.

Dass sich das beziehungsweise die kommenden Far Cry-Spiele in der Wildnis von Alaska abspielen, wurde übrigens bereits in einer Spieler-Umfrage von 2015 angedeutet. Offiziell bestätigt ist dieses Setting für Projekt Blackbird und Maverick noch lange nicht, übt euch also am besten noch in Geduld.

Was aktuell sonst bei Ubisoft passiert

2022 war kein gutes Jahr für Ubisoft, weswegen mindestens drei neue Spiele eingestampft wurden. In der nächsten Zeit setzt Ubisoft darum alles auf bekannte und etablierte Marken: Assassin’s Creed: Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora und ein geplantes Star Wars-Spiel mit Open World zählen beispielsweise dazu.

Ubisoft hatte in der Vergangenheit auch mit Vorwürfen einer toxischen Unternehmenskultur zu kämpfen. Dabei ging es unter anderem um Sexismus- und Diskriminierungs-Probleme. Anfang 2023 sorgte dann eine kontrovers diskutierte Mail von CEO Yves Guillemot ebenfalls für Aufsehen: Die Aussagen des Ubisoft-Chefs zogen eine Streik-Androhung der Mitarbeiter nach sich.

Was haltet ihr von den Gerüchten um die Zukunft von Far Cry: Freut ihr euch darauf, dass nicht nur Singleplayer-Fans bedient werden sollen? Welche Neuerungen würdet ihr euch für die Shooter-Reihe wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!