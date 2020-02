Ubisoft will bis April 2021 fünf neue AAA-Spiele veröffentlichen

In ihrem alljährlichen Geschäftsbericht bestätigt Ubisoft den geplanten Release von fünf neuen AAA-Spielen bis April 2021, von denen zwei noch nicht bekannt sind. Allerdings soll es sich dabei um Vertreter der großen Ubisoft-Franchises handeln.

Der bekannte Gaming-Journalist Jason Schreier, äußerte sich dazu auf Twitter:

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QS