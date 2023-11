Rusty's Retirement will euch willkommene, aber unaufdringliche Ablenkung ermöglichen.

Auch wenn es bei wichtigen Aufgaben wahrscheinlich sinnvoll ist, sich zu hundert Prozent darauf zu konzentrieren, lassen sich die meisten von uns doch ab und an gerne ablenken. Ob es ein Blick aufs Smartphone ist, ein kurzer Tratsch mit den Kollegen, oder ein kleiner Snack.

Sogenannte Idle Games wollen genau diese kurzweilige Ablenkung sein, ohne allzu störend zu wirken. Die neue Farming-Simulation Rusty's Retirement gehört ebenfalls zu diesem Genre und lässt euch entspannt gärtnern, während ihr eure Steuererklärung schreibt oder den neuesten GameStar-Talk anschaut.

Wie funktioniert Rusty's Retirement?

Allzu viele Informationen zur Farming-Simulation gibt es bisher nicht, wir wissen aber schon, wie das Spiel grundsätzlich funktioniert: Ihr pflanzt natürlich eine Menge verschiedene Obst- und Gemüsearten an, um die sich Farmer Rusty dann wohl automatisch kümmert. Schrittweise schaltet ihr dann neue Pflanzen frei, wie knusprige Karotten und explodierende Tomaten .

Dann geht es an den Ausbau eurer Farm, den ihr mit verkaufter Ernte finanziert. Mit bestimmten Pflanzen stellt ihr Bio-Treibstoff her, und tankt damit Roboter, die ihr auf eurer Farm einstellt. Die kümmern sich dann um verschiedene Aufgaben, damit der arme Rusty nicht alles allein machen muss. Ihr automatisiert euren Betrieb also immer weiter, und passt eure Roboter für höchstmögliche Effizienz an.

Dank selbstständig pflanzender, gießender und erntender Helfer läuft Rusty's Retirement fast wie von selbst. Das Spiel nimmt, wie ihr im obigen Bild sehen könnt, nur den unteren Teil des Bildschirms ein, sodass ihr gleichzeitig anderen Tätigkeiten nachgehen könnt. Falls ihr euch besonders gut konzentrieren müsst, könnt ihr auch das Spiel verlangsamen, sodass ihr nichts verpasst.

Rusty's Retirement hat noch keinen genauen Release-Termin, soll aber im Frühjahr 2024 auf Steam erscheinen. Falls ihr neue Spiele sucht, die ihr schon ein bisschen früher bekommt, dann werdet ihr hier fündig:

Wäre ein solches Spiel am Bildschirmrand auch etwas für euch, oder lasst ihr euch sowieso schon viel zu leicht ablenken? Habt ihr vielleicht schon mal ein Idle Game ausprobiert? Wie hat es euch gefallen? Und welchem Genre würde euer perfektes Spiel für nebenbei angehören? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken doch gerne in den Kommentaren!