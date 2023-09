Nur noch FC 24: EA verbannt sämtliche alten FIFAs

Im Zeitalter des Digitalvertriebs kommt es immer wieder vor, dass Spiele im ewigen Orkus ausgelaufener Lizenzen verschwinden. Fragt mal Transformers-Fans oder Liebhaber älterer Forza-Spiele. Oft liegt es an verstrichenen Musiklizenzen, aus GTA 4 flogen zum Beispiel viele Jahre nach Release diverse Radio-Tracks, damit das Open-World-Spiel überhaupt noch verkauft werden darf. Im Fall von FIFA fällt EAs Maßnahme sogar noch abrupter aus.

Ab sofort könnt ihr digital kein altes FIFA mehr käuflich erwerben - und zwar in sämtlichen Stores, also Steam, EA Play, im PlayStation, Nintendo und Xbox Store. EA äußert sich zu dem Schritt nicht, die Vermutung liegt allerdings nahe, dass diese Entscheidung mit der nicht erneuerten FIFA-Lizenz zusammenhängt. Dieses rechtliche Hin und Her hat nicht zuletzt dazu geführt, dass FIFA 2023 erstmals unter dem neuen, denkbar handlichen Namen EA Sports FC 24 geführt wird.

9:08 FIFA 24 heißt jetzt EA Sports FC 24 und verspricht viel zu viel!

Sehr wahrscheinlich musste sich der Publisher in diesem Zusammenhang auch dazu bereiterklären, keine alten FIFAs mehr neu zu verkaufen. Dass ältere Sportspiele irgendwann nicht mehr in digitalen Läden geführt werden, ist dabei seit Jahren gängige Praxis. Ausgediente Maddens fliegen beispielsweise immer mal wieder aus den Stores, weil EA natürlich eigene Interessen verfolgt, die Leute auf das neueste Spiel zu lenken.

Neu ist allerdings die Schärfe: Nicht mal das aktuelle FIFA 23 könnt ihr noch kaufen, obwohl die Fußball-Sim alleine auf Steam noch rund 30.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler begeistert. Wer die alten FIFAs bereits besitzt, kann sie natürlich noch weiterspielen.

Damit hängen auch die zwei halben Ausnahmen zusammen, wie ihr doch noch an die FIFAs der letzten Jahre gelangen könnt: Wer Microsofts Game Pass oder direkt EA Play abonniert, erhält nach wie vor Zugriff auf die jüngsten Titel FIFA 22 und FIFA 23.

Wahrscheinlich will EA hier die über Abo-Service aktive Spielerschaft nicht von einem Tag auf den anderen abschneiden, schließlich spülen Stammkunden via Ultimate Team immer noch regelmäßig Geld in die Taschen des Publishers.

Auf kurz oder lang scheint die Richtung aber klar: FIFA wird als Markenname komplett aus EAs Sortiment verschwinden, alle Zeichen zeigen in Richtung FC 24.