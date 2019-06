FIFA 20 - Street-Modus Volta World funktioniert ausschließlich online

Auf der E3 2019 gewährte uns Jeffrey Antwi, der Lead Designer von FIFA Volta, erste Einblicke in den neuen Street-Soccer-Modus von FIFA 20. Die für uns größte Überraschung: Dessen zentrale Kampagne, FIFA Volta World genannt, erfordert eine permanente Online-Verbindung - und das, obwohl es sich um einen reinen PvE-Modus handelt.

Der Grund für die Internet-Pflicht: FIFA Volta World speist sich zu großen Teilen aus spielergenerierten Inhalten. Wir erstellen unseren Wunschspieler, bauen unser eigenes Team auf und wählen unsere fußballerische Platzheimat. Und all dies können wir bis ins letzte Detail mit tonnenweise freischaltbarem Zeug anpassen. Einen ähnlichen Modus gab es letztes Jahr in NHL 19.

Für die Turniere und Matches der FIFA Volta World greift FIFA 20 nun auf all diesen spielererstellten Content zurück. Wir treten also nicht gegen von EA Sports erstellte oder lizensierte Mannschaften an, sondern gegen die Teams anderer Spieler, die allerdings von der KI gesteuert werden. Ein bisschen so wie bei den Drivataren in der Forza-Serie. Und da auch der Storymodus von FIFA Volta in die Volta World integriert ist, gilt hier ebenfalls die Online-Pflicht.

Multiplayer-Matches finden ausschließlich im separaten PvP-Modus FIFA Volta League statt. Wer komplett offline Street Soccer spielen möchte, dem bleibt nur der Kick-Off-Modus. Hier stehen dann allerdings auch lizensierte Teams zur Verfügung und wir dürfen aus sämtlichen Volta-Varianten wählen - egal ob 3 gegen 3 (mit oder ohne Torwart), 5 gegen 5 oder regelgetreues Futsal.