Die FIFA-Spiele sollen jetzt echten Fußball wieder spannend machen

Auch wenn inzwischen viele durch den Ausbruch der Corona-Pandemie verhängten Einschränkungen gelockert werden, bleiben Ansammlungen großer Menschenmassen weiterhin ein Tabu. Das wirkt sich natürlich in erster Line auf große Sport-Veranstaltungen aus.

In England soll bald die erste Profi-Liga ihren Betrieb wieder aufnehmen - mit leeren Zuschauerrängen. Damit bei den Fans zuhause aber trotzdem echte Spannung aufkommt, arbeitet der Sender Sky Sport mit Electronic Arts zusammen.

In einer offiziellen Pressemitteilung kündigte der Pay-TV-Anbieter die Zusammenarbeit an. Demnach wird die Premier League für die Zuschauer zuhause über eine freiwillige Option für virtuelle Jubelrufe und Reaktionen verfügen. Die Grundlage für diese Technologie basiert auf den FIFA-Spielen, in denen Stadionatmosphäre schon seit Jahren simuliert wird.

Virtuelle Stadionatmosphäre auch ohne FIFA

Die Premier League ist nicht die erste Profi-Liga, die versucht, Fernsehübertragungen ihrer Geisterspiele künstlich mehr Leben einzuhauchen. Auch die Bundesliga und Sky Deutschland sahen sich schon mit diesem Problem konfrontiert.

Hierzulande wurde für die falschen Fangesänge aber ein etwas anderer Weg gewählt, bei dem FIFA und EA keine große Rolle spielen. Hier existiert für einige Sky Kunden die optionale Audio-Einstellung »Stadionatmosphäre«.

Die Soundkulisse basiert in diesem Fall aber auf den Geräuschen, Gesängen oder Reaktionen aus einem früheren Spiel zwischen beiden Mannschaften. Diese Kulisse wird dann mit den echten Geräuschen aus dem laufenden Spiel zusammengemischt.

Um auch auf spezielle Aktionen reagieren zu können, hat Sky Deutschland außerdem bestimmten Fan-Reaktionen in der Hinterhand. Ein Mitarbeiter sieht sich das laufenden Spiel an und entscheidet, wann eine solche Reaktion angemessen wäre. Etwa die übliche Empörung wenn ein Stürmer in Strafraum gefoult wird.