Final Fantasy 7 Remake: Epic Store Leak macht Hoffnung auf PC-Version

Gerüchte um einen PC-Release von Final Fantasy 7 Remake gibt es schon lange. Hinweise finden sich in Trailern, die etwa eine PS5-Zeitexklusivität bis Ende 2021 angeben. Jetzt sorgt ein Datenfund im Epic Store für neue Spekulation, dass FF7 Remake ab Ende 2021 oder Anfang 2022 für den PC erscheinen könnte.

Ein Nutzer des Forums ResetEra hat die neuen Hinweise zuerst entdeckt. In den Daten findet sich etwa das Standardverzeichnis »(User)/My Games/Final Fantasy 7 Remake«. Auch eine Speicherdatei namens »ff7remakedevice.sav« wurde gefunden. Das sind Hinweise darauf, dass der Epic Store einen Vertrieb des Spiels vorbereiten könnte.

Warum ist ein PC-Release wahrscheinlich?

Am 10. Juni erschien Final Fantasy 7 Remake: Intergrade auf PS5. Im Trailer zur erweiterten Fassung von Final Fantasy 7 Remake hält Sony fest, dass die Neuauflage »auf PS5 mindestens sechs Monate vor jedem anderen Format« verfügbar ist. Das öffnet das Fenster für einen Release abseits des PlayStation-Mikrokosmos ab 10. Dezember 2021 oder später.

Das passt prima zu den neuen Erkenntnissen: Der neueste Epic-Leak scheint diese Möglichkeit noch wahrscheinlicher zu machen. Aber haltet eure Pferde im Zaum: Offiziell gibt es von Sony zu einem PC-Release von Final Fantasy 7 Remake weiterhin keine Aussagen.

Allerdings brach Sony jüngst die zuvor stringente Release-Politik zugunsten des PCs auf. Inzwischen erscheinen ehemals PS-exklusive Erfolgstitel wie Horizon: Zero Dawn, Death Stranding oder Days Gone auch für den Rechner. Weitere PC-Releases sind in Zukunft so gut wie sicher.

Bereits zuvor sorgte ein Hinweis in einem Trailer für Aufsehen, als klar wurde, dass das Gameplay von Final Fantasy 7 Remake explizit auf einem PC gezeigt wurde. Aber bis zu einer offiziellen Ankündigung sitzen PC-Spieler leider weiterhin auf heißen Kohlen.

In der Zwischenzeit legen wir euch unser Video-Fazit zu FF7 Remake ans Herz. Auf unserer Schwesterseite GamePro erfahrt ihr außerdem alles Wissenswerte rund um die erweiterte Fassung Final Fantasy 7 Remake: Intergrade und dem neuen Yuffie-DLC.