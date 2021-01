Nächste Woche wird es auf MeinMMO, GameStar und GamePro wieder richtig was los sein. Wir starten nämlich die Find Your Next Game: Winter Edition und werden euch vom 19. bis zum 24. Januar mit Artikeln und Streams rund um kommende Spiele-Highlights versorgen. Mehr dazu lest ihr hier:

3 6 Mehr zum Thema Wir holen das Messe-Feeling zu euch nach Hause

In diesem Rahmen wollen wir mit euch eine Runde plaudern. Gibt es etwas, das ihr schon immer über uns wissen wolltet? Eine Frage, die euch brennend interessiert? Dann habt ihr jetzt die Chance sie zu stellen!

AMA mit der Redaktion: Fragt uns einfach!

In einem AMA ("Ask Me Anything") am 22. Januar werden Redakteure von MeinMMO, GameStar und GamePro eure Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die Fragen hier in den Kommentaren unter dem Artikel zu posten!

Wer ist dabei? Eure Fragen beantworten Redakteure aus den drei Spieleredaktionen von Webedia Gaming. Mit dabei sind:

Leya Jankowski von MeinMMO

Philipp Elsner von GameStar

Dennis Michel von GamePro

Wann läuft der Stream? Der AMA-Stream mit unseren Redakteuren findet am 22. Januar statt, dem großen Community Day unserer FYNG: Winter Edition.

Start des Streams ist um 14:00 Uhr Ende des Streams ist um 15:30 Uhr Die Fragerunde mit den Redakteuren wird auf unseren Discord-Servern von 15:30 bis etwa 16:30 Uhr fortgesetzt

Welche Fragen kann ich stellen? Grundsätzlich sind euch an dieser Stelle keine Grenzen gesetzt. Wollt ihr mehr zu den Vorgängen in der Branche wissen? Etwas über die Arbeit in der Redaktion erfahren? Oder unsere Redakteure etwas ganz persönliches fragen? Nur zu! Bitte bleibt freundlich und haltet euch an unsere Kommentarrichtlinien.

Wo kann ich den Stream sehen? Wenn ihr beim AMA dabei sein und unsere Redakteure mit Fragen löchern wollt, dann schaut rein bei folgenden Streaming-Channels:

Nach dem Stream auf Twitch und YouTube geht es aber noch auf Discord weiter. Wir werden dort in den Voice-Channels mit euch in einer gemütlicheren Runde abhängen und quatschen. Schaut vorbei und sagt Hallo! Die Links zu den Servern gibt's hier:

MeinMMO auf Discord

GameStar auf Discord

Monsters & Explosions auf Discord

Wir freuen uns auf euch! Im Rahmen unserer Find Your Next Game: Winter Edition werden dort aber noch viele weitere Inhalte stattfinden. Euch erwarten Interviews, Casemodding, neues Gameplay-Material und weitere coole Inhalte - schaut vorbei!