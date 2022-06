Find Your Next Game: Summer 2022 - Das alles steckt in unserem Programm

Im Juni 2022 startet erneut eine Runde unseres beliebten Formats Find Your Next Game (FYNG). Doch was steht dieses Mal an spannenden Shows und Events an? Erfahrt es hier in unserer Programmvorschau für das kommende FYNG Summer!

Was ist eigentlich dieses FYNG? FYNG steht für “Find Your Next Game”. Dahinter verbirgt sich eine Kombination aus geballten Livestreams und dazugehörigen redaktionellen Artikeln auf allen unseren Webedia-Seiten. Also GameStar, GamePro und MeinMMO.

Kern von FYNG sind unsere Livestreams. In vielen Stunden Live-Programm auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions stellen wir euch zahlreiche neue Spiele vor. Das alles wird begleitet von Talks, Live-Gameplay-Sessions und viel Interaktion mit der Community im Chat.

Ziel von FYNG ist es, dass ihr einen möglichst breiten Überblick über die gerade aktuellen Spiele gewinnt und womöglich ein Spiel entdeckt, von dem ihr noch gar nicht wusstet, dass ihr es gesucht habt.

Wann geht es mit FYNG Summer los? Nach dem erfolgreichen Start der FYNG-Saison 2022 im Frühling mit FYNG Spring geht es im Juni mit FYNG Summer weiter. Vom 9. bis zum 13. Juni 2022 finden jeden Tag mehrere Stunden Livestreams statt. Die Streams könnt ihr auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions nachverfolgen.

Das Programm von FYNG Summer 2022

Das alles kommt im Sommer: Das komplette Programm für FYNG Summer steht noch nicht final fest, aber wir wissen bereits von den folgenden Showcases:

Summer Game Fest: Am 9. Juni um 20 Uhr

Am 9. Juni um 20 Uhr Day of the Devs 2022: Gleich nach dem Summer Game Fest

Gleich nach dem Summer Game Fest Gaming-Showcase von Netflix: Am 10. Juni um 19 Uhr gibt es unter anderem Material aus dem kommenden Cyberpunk-Anime zu sehen.

Am 10. Juni um 19 Uhr gibt es unter anderem Material aus dem kommenden Cyberpunk-Anime zu sehen. Tribeca Games Spotlight: Am 10. Juni um 21 Uhr wird hier unter anderem Material aus dem Ratten-Epos A Plague Tale: Requiem gezeigt.

Am 10. Juni um 21 Uhr wird hier unter anderem Material aus dem Ratten-Epos A Plague Tale: Requiem gezeigt. Guerillia Collective: Am 11. Juli um 17 Uhr zeigt ein Zusammenschluss kleinerer Publisher und Indie-Studios, was sie so in petto haben. Was genau kommt, ist noch unbekannt.

Am 11. Juli um 17 Uhr zeigt ein Zusammenschluss kleinerer Publisher und Indie-Studios, was sie so in petto haben. Was genau kommt, ist noch unbekannt. Wholesome Games Direct : Am 11. Juni um 18:30 Uhr wird es flauschig und herzerwärmend. Denn Hier stehen vor allem Spiele im Fokus, die möglichst entspannend sind und wohlige Gefühle auslösen.

: Am 11. Juni um 18:30 Uhr wird es flauschig und herzerwärmend. Denn Hier stehen vor allem Spiele im Fokus, die möglichst entspannend sind und wohlige Gefühle auslösen. Future of Play Direct : Am 11. Juni um 19:30 Uhr moderiert Host Melios eine Show, in der unter anderem Updates zu Spielen wie Cook Serve Forever, The Wandering Village, Boyfriend Dungeon vorkommen werden.

: Am 11. Juni um 19:30 Uhr moderiert Host Melios eine Show, in der unter anderem Updates zu Spielen wie Cook Serve Forever, The Wandering Village, Boyfriend Dungeon vorkommen werden. Future Games Show : Am 11. Juni um 21 Uhr gibt es hier eine bunte Mischung aus Indie- und AA-Spielen. Was genau kommt, ist noch unbekannt.

: Am 11. Juni um 21 Uhr gibt es hier eine bunte Mischung aus Indie- und AA-Spielen. Was genau kommt, ist noch unbekannt. Xbox und Bethesda Showcase: Am 12. Juni 2022 um 19 Uhr zeigen euch Microsoft und Bethesda in 90 Minuten, was sie noch alles zu bieten haben. Offiziell sind noch keine Spiele bestätigt worden, aber womöglich seht ihr was zu Starfield oder Forza Motorsport.

Am 12. Juni 2022 um 19 Uhr zeigen euch Microsoft und Bethesda in 90 Minuten, was sie noch alles zu bieten haben. Offiziell sind noch keine Spiele bestätigt worden, aber womöglich seht ihr was zu Starfield oder Forza Motorsport. PC Gaming Show: Am 12. Juni um 21:30 Uhr gibt es schließlich die berühmte Show, bei der es sich um massenhaft PC-Games dreht.

Das ist aber nur eine kleine Auswahl aus unserem Programm, weitere Details findet ihr hier, sobald sie festgelegt sind.

Welche Moderatoren sind am Start: Die Moderation übernehmen wie gewohnt unsere Gaming-Hosts Ann-Kathrin, Michi, Julius, Natascha und Fritz. Verstärkt werden sie außerdem durch weitere Gäste aus anderen Redaktionen.

So viel zu unserem Programm von FYNG Summer 2022. Sobald es neue Informationen dazu gibt, werden wir diesen Artikel sofort aktualisieren.