Neues Sonderheft zum Flight Simulator 2024 – steigt mit uns in neue Höhen!

Update 07. November: Erstmal vielen Dank, dass ihr das Heft »blind« vorbestellt habt, dieses Vertrauen wissen wir in der Redaktion sehr zu schätzen! Leider gibt es aber eine schlechte Nachricht: Anders als ursprünglich geplant, wird das Entwickler-Team weltweit vorab keine Versionen des Flight Simulator 2024 zur Verfügung stellen – weder für Tests noch für Guides wie unser Sonderheft. Die Wertung verzögert sich Flight Simulator 2024: Wann kommt unser Test? von Peter Bathge Die offizielle Begründung ist dabei auch durchaus nachvollziehbar: »Aufgrund der Verfügbarkeit der Online-Dienste und des Umfangs des geplanten Day-One-Patch-Updates wird Xbox die Review Codes für den Microsoft Flight Simulator 2024 am Tag der Veröffentlichung und nicht im Voraus verteilen. [...]« Was heißt das für unser Heft? Keine Sorge, es kommt. Nur eben etwas später als ursprünglich geplant. Schon jetzt sind wir fleißig am Werkeln und bereiten alles vor (Layouts, Flugzeugvorstellungen, Hintergrundartikel etc.), was man eben ohne Version vorbereiten kann. Sobald der Flight Simulator 2024 dann erscheint, stürzen wir uns mit der gesamten – dafür eigens vergrößerten – Autorencrew aus erfahrenen Piloten und Simmern auf den Karrieremodus und andere Neuerungen. Da wir euch wie gewohnt beste Qualität liefern wollen, braucht unser Team allerdings etwas Zeit, um die Inhalte zu schreiben und für das Heft formschön aufzubereiten. So schaffen wir es mit vollem Schub, allen Heft-Vorbestellern und Sonderheft-Abonnenten die Epaper-Version des Sonderhefts zum Flight Simulator 2024 am 11.12.24 zur Verfügung zu stellen. Die gedruckte Version des Magazins geht dann am 18.12.24 in die Post, sollte also noch vor Weihnachten bei euch sein.

Sollten wir uns mal auf der Straße treffen, dann möchte ich bitte wie folgt angesprochen werden: »Graf Markus, die Wolken küssender Ballonrecke und mutiger Korbballast im Chiemgau.« Ohne Quatsch, dieser etwas längliche »Adelstitel« wurde mir im Sommer bei einer Fahrt (!) mit einem Heißluftballon verliehen – das ist unter Ballonisten nämlich so Sitte.

Ob neben diesem sperrigen Namenszusatz bei diesem Abenteuer über den Wolken auch nützliches Fachwissen hängen geblieben ist, kann ich bald mit dem Flight Simulator 2024 überprüfen. Denn diesmal klettern wir in die Cockpits von 45 neuen Flugzeugen und Hubschraubern, und eben auch in die Körbe von zwei lautlosen Heißluftballons. Aber keine Sorge: Jedes einzelne dieser Fluggeräte wird in unserem großen Sonderheft zum Flight Simulator 2024 vorgestellt, das ihr ab jetzt vorbestellen könnt.

148 Seiten von Profi-Piloten

Stellt euch immer größeren Herausforderungen, vergrößert euren Flugpark und werdet zum erfolgreichen Unternehmer.

Im Flight Simulator 2024 fliegt ihr nicht einfach nur von A nach B (obwohl das natürlich auch geht), vielmehr warten jede Menge Aufgaben auf angehende Luftfahrer: Im brandneuen Karrieremodus bekommt ihr immer anspruchsvollere Missionen. Ihr meistert Rettungsflüge, löscht Waldbrände oder beweist euer Können bei Präzisionslandungen. Und wer mag, kann am Zielort sogar aussteigen und rumlaufen – und die jetzt noch hübschere Optik aus der Nähe bewundern! Mit unserer Hilfe erledigt ihr all diese Aufgaben problemlos, schafft wichtige Lizenzen und erweitert euren Flugpark. Kurzum: Wir machen erfolgreiche, weltweit agierende Unternehmer aus euch.

Alle neuen Maschinen im Detail

Wir helfen euch bei den kniffligen Rettungsmissionen.

Fluggeräte wie Amphibienflugzeuge, Multikopter, Kampfjets, ein Luftschiff oder eben Ballons stellen selbst Profis vor Herausforderungen. Zum Glück haben wir aber just solche Profis als Autoren rekrutiert: In unserem Sonderheft verraten euch echte Piloten, wie ihr selbst die zickigsten Flieger und kniffligsten Missionen meistert. Sie erklären auch, wie sich der Flight Simulator 2024 optimal steuern lässt – von Maus und Tastatur über Gamepad bis hin zum aufwändigen Hotas-Setup.

Voller Frachtraum

Wir packen die 148 Seiten unseres dicken Sonderhefts randvoll mit Guides für euch.

Mit unserem dicken Sonderheft bekommt ihr geballtes Flightsim-Fachwissen geliefert. Unsere detaillierten Guides beleuchten jeden wichtigen Aspekt der Simulation. Für die richtige Startstimmung legen wir ein schickes XXL-Doppelposter bei, und quasi als gedruckter Copilot liegt zudem eine Tastaturkarte mit den wichtigsten Shortcuts für Flugzeuge und Hubschrauber im Heft.

Als besonderes Goodie hat unser Sonderheft einen Game Pass Code für 30 Tage im Wert von 11,99 Euro im Gepäck, damit ihr direkt losfliegen könnt (nur für Game-Pass-Neukunden, einlösbar bis 30.4.2025).

