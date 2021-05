Wenn der gigantische Download von 170 GB bislang ein Hindernis für euch war, den Microsoft Flight Simulator zu installieren, brechen nun bessere Tage an. Mit dem neuesten Sim-Update 4 halbiert Microsoft das Paket auf 83 Gigabyte. Das gelang mithilfe von Optimierung, wie im Blogpost nachzulesen ist. Die Download-Größe des Updates beträgt vergleichsweise schlanke 6,83 GB.

Wer nach dem Update Probleme mit langen Ladezeiten oder der Stabilität hat, soll die Inhalte des Community-Ordners in ein anderes Verzeichnis kopieren und das Spiel neu starten.

Flugsimulatoren leben traditionell auch von professionellen Drittanbieter-Addons. Derzeit macht aber auch unseriöse Software die Runde, vor der wir euch ausdrücklich warnen:

Der Patch, der als Simulations-Update 4 bekannt ist, hat noch viele weitere Verbesserungen im Gepäckfach. Der Flight Simulator soll nun besseres Flugverhalten, Navigation und Wetter an den Tag legen.

Etwa wurde die Dichte des Echtzeit-Flugverkehrs erhöht und die Tranferrate für Daten von Echtzeitwetter verringert. Das Flugverhalten aller Flugzeuge wurde an den Stellschrauben Flügel- und Rumpfsimulation, Landeklappen und Strömungsabriss angepasst.

Außerdem widmet sich das Sim-Update 4 für den Microsoft Flight Simulator den Flugzeugen mit Turboprop-Motoren, zu denen Cessna 208 B Grand Caravan EX, Daher TBM 930 und Beechcraft King Air 350i gehören. Hier wurden etliche Verbesserungen am Flugverhalten vorgenommen, wie in den offiziellen Patch Notes nachzulesen ist.

Im Video seht ihr den letzten großen Patch. Neben den Simulations-Updates nimmt Microsoft auch Verbesserungen an der Spielwelt des Flight Simulator 2020 vor, die eine KI-gestützte 1:1-Kopie des Planeten Erde darstellt. Zuletzt erschien das Welt-Update 4, das sich dem Benelux-Raum und Frankreich widmete.