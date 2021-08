Flight Simulator überrascht auf gamescom mit PvP-Multiplayer

Für den Microsoft Flight Simulator wurde nicht nur das World Update 6 angekündigt, sondern auch ein kompetitiver Multiplayer-Modus, in dem ihr gegen andere Spieler in halsbrecherischen Rennen antretet.

Das wissen wir bereits über den neuen Modus

In dem neuen Modus tretet ihr gegen andere Spieler beim »STIHL National Championship Air Races« an, die von der RARA veranstaltet werden. Die Reno Air Racing Association ist bekannt für rasend schnelle Rennen in der Luft, bei denen die Rennflugzeuge mit bis zu 500 Meilen pro Stunde in einer Höhe von 50 bis 250 Fuß über dem Boden fliegen.

Das besondere: Ihr fliegt gegen andere Spieler aus der ganzen Welt um Bestzeiten. In einem ersten Trailer zeigt Microsoft bereits, wie der neue Modus im Flight Simulator aussehen wird:

Reno Air Races sind die erste große Erweiterung im Flight Simulator

Im Interview erklärte Jörg Neumann, Chef vom Flight Simulator, dass die Reno Air Races die erste große Erweiterung darstellen und eine »Vielzahl von Hochgeschwindigkeits-Rennflugzeugen umfassen wird«.



Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht, die erste große Erweiterung soll im Herbst veröffentlicht werden. Konkreter wurde Microsoft hingegen beim World Update 6, welches im Rahmen der gamescom 2021 vorgestellt wurde:

Welche Fragen bleiben noch offen?

Viele Infos zur Erweiterung gab es bisher nicht. Die Rennen selbst finden in Reno, Nevada statt. Ob ihr die Rennen auch an anderen Orten durchführen könnt, ist nicht bekannt.



Ebenfalls unklar bleibt wie viele Spieler an dem neuen Modus gleichzeitig teilnehmen können und ob die Erweiterung kostenlos für alle Spieler zur Verfügung gestellt wird. Nach dem Release vom Flight Simulator auf der Xbox ist auch ungewiss, ob Crossplay zwischen PC und Konsolen unterstützt wird.

Die Ankündigung selbst kam ziemlich überraschend und es wird zum Release mit Sicherheit weitere Informationen geben. Was haltet ihr von dem neuen Modus? Freut ihr euch auf PvP-Duelle in der Luft? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!