Update, 11:40 Uhr: Season 8 ist nun live. Wenn ihr Update 8.00 heruntergeladen habt, könnt ihr losspielen.

Originalmeldung: Die achte Season von Fortnite wird gerade auf die Server aufgespielt. Auf der offiziellen Seite hat Epic bereits verraten, was euch mit dem neuen Update 8.00 erwartet. Die neue Season dreht sich um Schatzsuche, Piraten, den Frostkönig sowie den Feuerlord, die im Cinematic-Trailer aufeinandertreffen. Ihr findet den Trailer am Ende des Artikels. Auf Seite 2 findet ihr die vollständigen Patch Notes.

Neuer Gegenstand: Kanone

Season 8 führt Piraten ein, passend dazu gibt es eine Kanone, mit der ihr Kugeln auf Gebäude schießt oder alternativ selbst zum Geschoss werdet. Sowohl Kugel als auch Spieler brechen durch mehrere Objekte, bevor sie stoppen. Ein direkter Treffer verursacht 100 Schaden, bei Gegner im Umkreis 50. Die Kanone steht an verschiedenen Orten herum, ihr findet sie also nicht als portables Item in Kisten.

Map-Anpassung: Vulkan und neue Gebiete

Auch die Karte hat sich verändert: Es gibt nun einen Vulkan, aus dem Lava fließt und zwei neue Gebiete namens Sunny Steps und Lazy Lagoon. Lava verursacht einen Schadenspunkt pro Berührung. Neu sind außerdem Geysire, die euch beim Ausbruch in die Luft katapultieren.

Battle Pass: Untote Piraten und Bananen

Der Battle Pass in Season 8 besteht erneut aus 100 Stufen. Wenn ihr ihn kauft, bekommt ihr zwei Skins dazu: Blackheart und Hybrid. Blackheart ist ein untoter Pirat und Hybrid ein Echsenmensch. Beide könnt ihr im Laufe der Season aufleveln. Ein Bananenkostüm, das im Laufe eines Matches reift, ist ebenfalls Teil vom Battle Pass. Neben den Skins gibt es auch neue Pets, Emotes und Materialien.

Außerdem führt Season 8 ein neues Feature ein, das euch bei den wöchentlichen Herausforderungen hilft. Von jetzt an können euch Gruppenmitglieder bei den Challenges unter die Arme greifen. Hat einer eurer Freunde in eurer Gruppe eine Aufgabe erfüllt, zählt sie auch für euch. Sollt ihr beispielsweise einen Geysir in einem Match viermal benutzen, reicht es, wenn jeder in eurem Viererteam einmal hineinläuft.

Entfernte Items in Season 8

Epic hat fünf Items aus dem Spiel entfernt, darunter gleich drei Fahrzeuge:

Schneemanntarnung

Vereisergranate

X-4 Stormwing

Einkaufswagen

Allradkarren

Zeitlich begrenzte Modi: Hautnah und 50 gegen 50

Season 8 führt zwei temporäre Modi ein. Mit 50 gegen 50 kehrt der klassische Team-Modus zurück. Jedes Team bekommt einen eigenen Bus, der sich in entgegengesetzter Richtung zum jeweils anderen Bus bewegt. In diesem Modus findet ihr außerdem häufiger Truhen und Munitionskisten.

In Hautnah spielt ihr lediglich mit Schrotflinten. Jeder Spieler startet außerdem mit einem Jetpack. Damit der Raum eng genug für Shotgun-Duelle ist, schrumpft die Zone außerdem schneller zusammen.