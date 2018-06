Nach dem Penis-Slider von Conan Exiles 2017 haben wir uns gefragt, welche Meldung 2018 ein ähnliches Maß an... nun ja, sagen wir Verwunderung bei uns auslösen würde. Und here we go: Der mittlerweile weltberühmte Fortnite-Streamer Ninja veröffentlicht sein eigenes Unterwäsche-Label. Klarer Zusammenhang, schließlich helfen Unterhosen nachweislich, die Konzentration beim Zocken zu wahren. Oder so.

Die Bekleidung existiert in verschiedenen Ausführungen beim Vertrieb PSDUnderwear. Es gibt lange Shorts, kurze Shorts, einen Sport-BH - laut Ninjas Managerin JGhosty soll die Kollektion noch um weitere Accessoires für jedes Geschlecht erweitert werden. Wer ganz dringend eine neue Unterhose braucht, kann jetzt schon vorbestellen.

Die Anzeige verspricht - wir tippen das mal gerade ab - 88 Prozent Polyester, 12 Prozent Spandex, ein atmungsaktives, athletisches Tragegefühl, einen nahtlosen Popo-Bereich und viele weitere Features. Der Kostenpunkt liegt zwischen 20 und 25 US-Dollar.

So many questions about lady ninja or JGhosty themed @PSDunderwear Stay tuned! We are working on having the epic designs available for all ??