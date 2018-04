Fortnite - Streamer Ninja knackt erneut Zuschauer-Weltrekord auf Twitch

Der Streamer Tyler »Ninja« Blevins und Fortnite scheinen weiter wie füreinander geschaffen zu sein. Auf einem kürzlichen Event in Las Vegas konnte Ninja zu Spitzenzeiten 667.000 Zuschauer zeitgleich auf Twitch anlocken. Damit konnte Ninja seinen eigenen Zuschauer-Rekord vom März 2018 brechen, als er zusammen mit einigen Promis wie zum Beispiel US-Rapper Drake das angesagte Battle Royale spielte.

Bei der Veranstaltung im Luxor Hotel in Las Vegas gab es nicht nur einfache Fortnite-Runden zu sehen, sondern ein halbes E-Sport-Event. Die ganze Show fand in einer Arena statt und teilte sich in drei Durchgänge auf, die aus je drei Spielen bestanden - insgesamt wurden also neun Runden Fortnite: Battle Royale gespielt.

Mehr zu Fortnite: USK erklärt, warum Battle Royale keine klassische Altersfreigabe hat

Profis erwischen keinen guten Tag

Aus einem Preispool von 50.000 US-Dollar bekam jeder Sieger 2.500 Dollar und noch mal 2.500 Dollar obendrauf, wenn man Ninja selbst erwischt und ihm so den Sieg vermasselt. Neben Ninja-Fans waren auch einige andere Fortnite-Profis wie Dr. Lupo und Myth anwesend und kabbelten sich um die ersten Plätze.

Am Ende konnte Ninja jedoch nur eine von neun Runden gewinnen und spendete sein Siegergeld an eine Alzheimer-Stiftung. Auch Streamer Myth hatte sich wahrscheinlich mehr versprochen. Er konnte in seinen drei gespielten Partien nicht einmal in die Top 10 vordringen und fiel nur dadurch auf, dass er in einer Runde unglücklich in die Tiefe stürzte.

Dafür gab es einige überraschende Siege von unbekannten Spielern und eine professionelle Aufmachung. Die gesamte Show steht als Aufzeichnung auf dem Twitch-Kanal von Ninja zur Verfügung.

Quelle: Forbes

Vodcast - Vegas Event TODAY LIVE at 7pm ET/4pm PT Follow @Ninja for updates! von Ninja auf www.twitch.tv ansehen