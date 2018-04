Fortnite - Nach Pädophilie-Vorfällen: Britische Polizei warnt Eltern

Die britische National Crime Agency ist unter anderem zuständig für organisiertes Verbrechen und Cybercrime - und nach mehreren Pädophilie-Vorfällen nun allem Anschein nach auch für Fortnite. Auf Twitter warnte die Agentur, dass Kinder im Battle-Royale-Shooter mit Fremden über einen Text- und Sprachchat interagieren, der sich nicht abstellen lasse.

#Fortnite is immensely popular with children and teenagers across the country.



It features voice and text chat which cannot be turned off, so it's important that parents and teachers understand that risks broader risks associated with the game and enable safe playing. https://t.co/lwzm4Lk9tO