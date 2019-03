Fortnite Challenges - Alle Herausforderungen aus Woche 2, Season 8

Update: Die Herausforderungen sind live. Wir haben die Aufgaben aktualisiert.

Originalmeldung: Ihr fragt euch, was diese Woche bei den Fortnite-Challenges ansteht? Dank fleißiger Dataminer steht das wie immer schon vorm Release der Herausforderungen fest. Drei Aufgaben richten sich an alle Spieler und vier an Besitzer des Battle Pass'.

Die Challenges werden um 15:30 Uhr freigeschaltet, wir aktualisieren dann diesen Artikel. Habt ihr vier der sieben Aufgaben abgeschlossen, bekommt ihr 5.000 Erfahrungspunkte. Die einzelnen Herausforderungen und ihre Reihenfolge können sich noch verändern.

Freie Herausforderungen

Phase 1: Lande bei The Block: Diese Phasenherausforderung besteht aus fünf Stufen, in denen ihr jeweils an einem anderen Ort landen müsst. Die Phasen lauten:

Phase 1: Lande bei The Block

Phase 2: Lande bei Dusty Divot

Phase 3: Lande bei Polar Peak

Phase 4: Lande bei Snobby Shores

Phase 5: Lande bei Paradise Palms

Füge herabsteigenden Vorratslieferungen Schaden zu: Schießt auf den Ballon von Supply Drops, während diese auf die Erde segeln. Insgesamt müsst ihr 200 Schadenspunkte austeilen.

Erziele Eliminierungen bei Salty Springs oder Haunted Hills: Besucht einen der beiden Orte und schaltet insgesamt drei Gegner aus.

Battle-Pass-Herausforderungen

Phase 1: Erhalte Kondition von Äpfeln: In der ersten Runde dieser Phasenherausforderung müsst ihr Äpfel essen. Sucht dafür unter Bäumen. Die weiteren Phasen lauten:

Phase 1: Erhalte Kondition von Äpfeln (25)

Phase 2: Erhalte Kondition von Lagerfeuern (50)

Phase 3: Erhalte Kondition von Medipacks (75)

Besuche den nördlichsten, südlichsten, östlichsten und westlichsten Punkt der Insel: Diese Aufgabe schickt euch an die entferntesten Orte der Insel. Werft einen Blick auf die Karte, damit ihr wisst, wo genau ihr hinlaufen müsst.

Füge Gegnern Schaden mit einer Piratenkanone zu: Diese Aufgabe kann etwas knifflig sein, wenn eure Gegner Haken schlagen und weit in der Ferne laufen, zielt also in Ruhe. Insgesamt müsst ihr 100 Schaden verursachen. Die Kanonen tauchen an verschiedenen Orten auf der Karte auf, etwa an den sieben Piratenlagern, die ihr unten eingezeichnet seht:

Durchsuche im Verlauf eines Matches eine Truhe an verschiedenen benannten Orten: Bei dieser Herausforderung müsst ihr etwas reisen. Auf der Karte seht ihr, was als benannter Ort gilt. Habt ihr an drei Orten jeweils eine Kiste geöffnet, ist die Aufgabe abgeschlossen.