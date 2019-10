Alle Inhalte von Fortnite Chapter 2: Neue Karte, Boote & Stealth

Update: Die Leaks waren korrekt, Fortnite Chapter 2 - Season 1 ist jetzt live.

Originalmeldung: Während wir in Fortnite und im offiziellen Epic-Stream noch immer in ein Schwarzes Loch starren, hat ein Dataminer möglicherweise den Battle-Pass-Trailer zu Season 11 geleakt. Oder genauer: Den Trailer zu Fortnite Chapter 2 - Season 1, wie die neue Saison offenbar heißt.

Der Leak stammt von einem Dataminer namens Skin-Tracker. Auf dessen Youtube-Kanal ist der Battle-Pass-Trailer noch immer online.

Außerdem hat Skin-Tracker neben dem Battle-Pass-Trailer auch den Cinematic-Trailer geleakt. In dem seht ihr, wie das Schwarze Loch verschwindet und wie die Fortnite-Helden einige Lichtjahre entfernt die neue Map erkunden. Wir haben beide Videos weiter unten in die News eingebunden.

Das schwarze Loch von Fortnite ist vorbei, Server sind down, wie geht's weiter?

Was sieht man in den Trailern?

Die Battle-Pass- und Cinematic-Trailer zeigen neue Orte, Skins und Mechaniken und verraten Infos zum Battle Pass. Wir fassen das Wichtigste zusammen.

Eine neue Karte

Der Trailer zeigt eine komplett neue Map. Neben Wäldern und Fabriken sieht man auch Flüsse und Wasserfälle. Ob ihr in Chapter 2 nur noch auf der neuen Insel spielt oder zwischen ihr und der alten wechseln könnt, geht aus dem Trailer nicht hervor.

Neue Fortbewegungsmittel und Angel

Passend zu den Flüssen gibt es jetzt Boote, die von bis zu vier Spielern gleichzeitig genutzt werden können. Im Trailer liefern sich zwei Teams ein Feuergefecht auf dem Fluss.

An einer anderen Stelle sieht man, wie ein Spieler mit einem Kopfsprung in den Fluss springt - offenbar kann man nun auch schwimmen. Oder ihr bleibt an Land und angelt: Auf diesem Weg zieht ihr Waffen aus dem Wasser.

Ebenfalls neu sind Pogo-Sticks, mit denen ihr möglicherweise besonders hoch springen könnt.

Stealth

Stealth scheint nun auch eine größere Rolle zu spielen: Im Video versteckt sich ein Spieler in einem Müllcontainer und springt heraus, nachdem drei Gegner an ihm vorbeigelaufen sind.

Verwundete Mitspieler tragen

Hat es einen eurer Mitspieler in Chapter 2 erwischt, könnt ihr ihn nun auch auf eurem Rücken tragen und so in Sicherheit bringen.

Aufleveln durch Aktivitäten

Im Trailer sieht man, wie die Spieler durch unterschiedliche Aktivitäten wie Kills, Truhen öffnen, Ressourcen ernten und sogar angeln Erfahrungspunkte sammeln und dadurch im Level aufsteigen.

Was genau dieses Level freischaltet und wie es mit dem Battle Pass zusammenhängt, geht allerdings nicht hervor.

Skins und Battle Pass

Der Trailer zeigt neue Skins wie Blob-Wesen sowie Billiardkugelköpfe und kündigt über 100 Belohnungen für den Battle Pass an. Außerdem verdient ihr bis zu 1.500 V-Bucks, wenn ihr den Battle Pass vervollständigt.

Den Battle-Pass-Trailer findet ihr unter diesem Satz.