Ein etwas kurioser Bann: Normalerweise trifft es in Online-Spiele ja meistens Cheater oder Betrüger, jetzt wurde ein Junge für vier Jahre aus Fortnite ausgesperrt, der auf den ersten Blick nichts falsch gemacht hat.

Das Problem: Victor »Zenon« Hugo ist gerade einmal neun Jahre alt. Der Junge hat zwar einen Vertrag mit dem brasilianischen E-Sports-Team Detona Gaming, ist aber eigentlich noch gar nicht alt genug für Fortnites Arena-Modus. Dabei handelt es sich um den Qualifikations-Modus, mit dem sich Profis einen Platz bei Turnieren sichern. Bevor sich Spieler an diesen kompetitiven Matches beteiligen dürfen, müssen sie mindestens 13 Jahr alt sein, da hier auch Geldpreise ausgeschüttet werden.

Zenon wurde nun von Epic für 1.460 Tage gesperrt - das sind exakt vier Jahre. Selbst Cheater, die bei Profi-Turnieren betrügen, werden im Normalfall nicht so lange gebannt. Es gab aber auch schon lebenslange Sperren:

Zenon ist nicht nur (auf dem Papier) ein Profi-Spieler, sondern streamt auch regelmäßig auf seinem Twitch-Kanal. Inzwischen hat der 9-Jährige dort ganze 130.000 Follower, von denen viele wohl aber erst nach dem Bann auf ihn aufmerksam wurden.

Der Bann traf Zenon schließlich auch während eines seiner Livestreams. Gerade spielte er noch eine Partie in Fortnite, dann wurde die Sperre eingeblendet mit der Begründung »jünger als erlaubt«. Zenon brach daraufhin in Tränen aus und wurde von seinem Vater getröstet, der ihn bei seinen Streams unterstützt und beaufsichtigt.

Gerade die Länge des Banns, der Fakt, dass sein Vater dabei war und der Clip des weinenden Kindes scheint viele Spieler berührt zu haben. Auf Twitter trendete eine Zeit lang der Hashtag #freezenon. Darunter forderten viele Spieler Epic dazu auf, den Bann des Jungen zu verkürzen oder gleich komplett aufzuheben.

He’s only 9 and was playing arena which isn’t a tournament and he got banned, c’mon Epic you’re better than this... #FreeZenon pic.twitter.com/sHWOdhUzWu