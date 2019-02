Fortnite stimmt seine Spieler mit dem Valentinstag-Event »Habt euch lieb« auf den kommenden 14. Februar ein. Das kuschelige Event läuft vom 8. bis zum 27. Februar 2019 und bringt neue Herausforderungen, Belohnungen und Valentins-Präsente ins Free2Play-Spiel. Vom 15. bis 17. sowie vom 22. bis 24. Februar gibt es zudem doppelte EP.

Was gibt's sonst noch beim Valentins-Event?

Neue Verlängerungsherausforderungen: Wenn ihr alle zehn wöchentlichen Herausforderungen in Fortnite bereits abgeschlossen habt, bekommt ihr mit Release von Update 7.40 die Gelegenheit, Verlängerungsherausforderungen abzuschließen. Als Belohnung winken Vatentins-Items, unter anderem die Lackierung »Valentinsgeschenk« und der Kondensstreifen »Ranken«.

Liebe für Streamer: Wenn ihr bereits einen Content Creator über das spezielle Fortnite-Unterstützerprogramm supportet, oder vom 8. bis 22. Februar damit beginnt, erhaltet ihr den knallig rosafarbenen Waffen-Skin »Kuschelherzen«, sobald Update 7.40 erscheint.

Event-Wettkampfserie: Die »Habt euch lieb«-Wettkampfserie hält am 9. und 10. Februar zunächst Platzierungspartien ab, bei denen ihr entsprechend eurer Leistung in Divisionen eingeteilt werdet:

Open Division

Prospect Division

Contender Division

Champion Division

Anschließend beginnt der eigentliche Wettkampf, bei dem übrigens mit Update 7.40 auch einige neue Turniersystem-Features zum Einsatz kommen werden. Epic schreibt des Weiteren: »Spieler schalten die nächste Division frei, indem sie sich während eines nächtlichen Turnierabschnitts eine Auszeichnung verdienen. Spieler, die sich in der Champion-Division eine Auszeichnung verdienen, werden zum Finale der Champion-Division am 23. und 24. Februar eingeladen«.

Community-Fokus: Eure Bauwerke bekommen beim Valentins-Event besondere Aufmerksamkeit. So werden vom 12. bis zum 22. Februar viele verrückte Spieler-Kreationen im Kreativmodus von Fortnite auftauchen.

Was bietet Season 8? Hier lest ihr, was Season 8 in Fortnite bereithalten könnte. Möglicherweise stehen wieder einmal gewaltige Katastrophen auf der Map von Epic Games' Battle-Royale-Shooter bevor.