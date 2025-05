»Darth Vader, was hältst du von Aura Farming?« - Die legendäre Stimme von James Earl Jones spricht in Fortnite jetzt mit euch

Was darf KI, was nicht? Was ist ethisch vertretbar, was ein No-Go? Diese Frage beschäftigt inzwischen alle Gesellschaftsschichten sowie Politiker und Unternehmen weltweit.

Auch in Fortnite gibt es nun eine KI-unterstützte Neuerung. James Earl Jones verleiht dem ikonischen Star-Wars-Schurken Darth Vader abermals seine unverwechselbare Stimme - obwohl der Schauspieler bereits 2024 verstorben ist.

Das Besondere hierbei: Darth Vader antwortet dynamisch auf das, was ihr ihm sagt!

Familie des Schauspielers gibt ihren Segen

Das Wichtigste vorab: Die Nutzung der Stimme von James Earl Jones geschieht mit dem Einverständnis seiner Familie. In einem Blogeintrag auf der offiziellen Fortnite-Website teilt sie mit:

James Earl war der Meinung, dass die Stimme von Darth Vader untrennbar mit der Geschichte von Star Wars verbunden sei, und er wollte immer, dass Fans aller Altersgruppen diese Geschichte weiterhin erleben können. Wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit mit Fortnite sowohl den langjährigen Fans, als auch den jüngeren Generationen die Chance bietet, sich an diesem ikonischen Charakter zu erfreuen.

Im Rahmen des jüngst gestarteten Crossover-Events zwischen Fortnite und Star Wars könnt ihr den Sith-Lord nun für euer Team rekrutieren.

Fan-Videos zeigen KI-Vader in Aktion

Zum Einsatz kommen die beiden KI-Modelle Gemini 2.0 (Flash-Modell) von Google und das Flash v2.5-Modell von ElevenLabs. Dadurch ist es möglich, dass Lord Röchelhelm auf Spracheingaben dynamisch antwortet - mit der Stimme von James Earl Jones.

Wie das klingt, zeigen euch diese Fan-Videos (via X, ehemals Twitter), die wir für euch herausgepickt haben. Darin äußert sich Vader unter anderem zu Aura Farming:

Um den Jugendschutz in Fortnite zu gewährleisten, bekam Darth Vader übrigens vom Entwickler Epic einen Maulkorb zu einigen Themen verpasst, etwa sexuelle Aktivitäten oder Kraftausdrücke.

Aber hey, ihr ahnt es: Schon wenige Stunden, nachdem das Feature live gegangen ist, kam dem Sith-Lord ein fuck über die Lippen. Epic musste einschreiten und nachbessern (via MeinMMO).

Gestartet ist das große Star-Wars-Crossover-Event am 2. Mai 2025. Unter anderem habt ihr vorübergehend Zugriff auf zahlreiche Waffen (Lichtschwerter!), Fahrzeuge, Raumschiffe und natürlich auch Charaktere aus der weit, weit entfernten Galaxis.

Im Fokus steht das neue Galactic Battle samt neuer Battle-Royale-Map, auf der ihr etwa die Basis der Ersten Ordnung oder die Festung von Samurai-Vader besuchen könnt. Das große Finale des Events beginnt am 7. Juni 2025, wenn ihr euch Imperator Palpatine höchstpersönlich entgegenstellt.