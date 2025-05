Zu lang für diese Überschrift: Andor bringt die Star-Wars-Figur mit dem längsten Namen überhaupt zurück

Seine Freunde nennen ihn Pao. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Im Star-Wars-Universum gibt es allerlei komische Namen, die mal herrlich, mal dämlich und mal beides sind.

So kennt zum Beispiel jeder Sternenkrieg-Fan, der etwas auf sich hält, Charaktere wie Salacious B. Crumb, Elan Sleazebaggano, Ima-Gun Di, Coleman Trebor oder … Timm.

Der Titel für den mit Abstand längsten aller Star-Wars-Namen dürfte aber zweifelsohne an einen tapferen Rebellenkämpfer gehen, der erstmals in Rogue One von 2016 auftrat.

In den finalen Episoden von Andor feiert er nun sein Comeback - wenn auch nur für einen ganz kurzen Moment.

Den längsten Star-Wars-Namen könnt ihr garantiert nicht aussprechen

Wen genau wir meinen? Na Paodok’Draba’Takat Sap’De’Rekti Nik’Linke’Ti’ Ki’Vef’Nik’NeSevef’Li’Kek natürlich. Dabei handelt es sich um einen männlichen Drabatan vom Planeten Pipada - und nein, ich denk mir das alles nicht gerade aus, ihr könnt das gerne selbst in den Star-Wars-Wikis nachlesen!

So. Wie jeder Glup Shitto (wie die Sternenkrieg-Fangemeinde mittlerweile liebevoll Randfiguren nennt, die einen gewissen Wiedererkennungswert haben), kommt Paodok’Draba’Takat Sap’De’Rekti Nik’Linke’Ti’ Ki’Vef’Nik’NeSevef’Li’Kek freilich mit einer ausführlichen Hintergrundgeschichte daher.

Seinen Namen werde ich jetzt übrigens nicht mehr ausschreiben, ab dieser Stelle kürze ich ihn mit Pao ab.

Unter Cassians Rebellen, die Jyn Erso (Felicity Jones) bei ihrem Angriff auf Scarif auf Rogue One unterstützen, ist natürlich auch Paodok’Draba’Takat Sap’De’Rekti Nik’Linke’Ti’ Ki’Vef’Nik’NeSevef’Li’Kek am Start. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wer ist Pao im Star-Wars-Universum?

Pao hat eigentlich immer davon geträumt, Ingenieur zu werden. Dann fiel allerdings das Imperium in seinen Heimatplaneten ein und daraufhin schloss er sich der Rebellen-Allianz an.

Als Sprengstoffexperte der Rebellen landete Pao schließlich auf Yavin 4, wo er als Teil des spontan ins Leben gerufenen Einsatzteams Rogue One auf Scarif landete. Unter der Führung von Captain Cassian Andor (Diego Luna) und Sergeant Ruescott Melshi (Duncan Pow) ließ Pao dann auf Scarif sein Leben im Kampf gegen das Galaktische Imperium.

Dank diesem Opfer sorgte auch Pao dafür, dass die Rebellen-Allianz in den Besitz der Todesstern-Pläne kam, der daraufhin in der Schlacht von Yavin vernichtet werden konnte! Paodok’Draba’Takat Sap’De’Rekti Nik’Linke’Ti’ Ki’Vef’Nik’NeSevef’Li’Kek ist also einer von vielen Helden, die dazu beigetragen haben, das Imperium in die Knie zu zwingen.

2:28 Jetzt wieder Lust auf Rogue One bekommen? Hier ist der offizielle Trailer zum Star-Wars-Film

Autoplay

Fun Fact: Ursprünglich wurde Pao von Jake Lunt Davies eigentlich für Episode 7 - Das Erwachen der Macht entworfen. Der Drabatan schaffte es aber nicht in den finalen Film, woraufhin sein Design für Rogue One verwertet wurde. Regisseur Gareth Edwards soll von Paos Look persönlich ganz angetan gewesen sein.

Pao wurde dann von Derek Arnold gespielt, der als Kreaturen- und Droiden-Puppenspieler an der Sequel-Trilogie, Solo, Rogue One, The Acolyte und Andor beteiligt war.

In Folge 12 sehen wir dann Arnold für einen kurzem Moment als Pao wieder, als er gemeinsam mit Melchis Truppe durch den Dschungel von Yavin 4 joggt.

Jetzt wisst ihr Bescheid.

Falls ihr noch mehr über die aktuell beste Star-Wars-Serie wissen wollt und wie es nach Staffel 2 von Andor weitergeht, werdet ihr unter den Links oben fündig.

Eine Staffel 3 wird es nicht geben, und allzu viele Krieg-der-Sterne-Serien lauern gerade nicht am Horizont. Disney und Lucasfilm setzten nun wieder vermehrt auf die große Kinoleinwand.