Epic hat am Freitag auf Reddit eine Fragestunde zu Fortnite gehalten. Dabei ging es unter anderem um geplante Änderungen für Season 8. Flugzeuge sollen aus dem Spiel fliegen. Dafür denkt man aber über ein ähnliches Respawn-System wie in Apex Legends nach.

Epic fügt regelmäßig neue Inhalte hinzu, entfernt sie oft aber auch wieder. So erging es zum Beispiel schon der Infinity Blade, weil sie zu stark war. Trotzdem kehrte sie kurzzeitig zurück. Ob die Flugzeuge je wieder zurückkommen und wenn ja in welcher Form, ist nicht bekannt. Auch ob sie irgendwie ersetzt werden, ist unklar.

Apex Legends als Vorbild

Auch die Respawn-Mechanik aus dem Battle-Royale-Konkurrenten Apex Legends kam auf Reddit zur Sprache. Hier kann man einen gefallenen Team-Kameraden wiederbeleben, was den Squad-Kollegen nervige Warte- und Zuschauzahlen erspart. Stirbt ein Spieler, erscheint in Apex eine Box. Aus der kann ein Team-Mitglied einen Banner bergen und ihn zu einem speziellen Respawn-Punkt tragen, um seinen gefallenen Gefährten zurückzuholen.

Viele Fortnite-Spieler wünschen sich so ein Feature ebenfalls. Laut Epic denke man schon länger über so eine Mechanik nach, allerdings will man sie genau planen und überprüfen, was sich in Fortnite dadurch konkret ändern würde. Mehr Informationen dazu soll es im Laufe von Season 8 geben.

Auch die Team-Kommunikation will man im Rahmen der Season verbessern. Vorbild ist wieder Apex Legends, wo man Squad-Mitglieder für eine schnelle Kommunikation ohne Headset anpingen kann. Andere geplante Verbesserungen, die im Reddit AMA zur Sprache kamen waren Ein-Mann-Fahrzeuge, sowie Optimierungen bei der Server-Stabilität und beim Sound. Was euch sonst in Season 8 erwartet, fassen wir in diesem Artikel zu Release, Battle Pass und mehr zusammen.