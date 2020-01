Fortnite-Pro bezahlt die Schulden seiner Mutter während Livestream ab

Streaming ist heutzutage weitmehr als ein Hobby und kann gar ein richtiger Beruf sein, mit dem sich durchaus Geld verdienen lässt. Und manch Streamer nutzt sein Einkommen, um anderen eine Freude zu bereiten. So zum Beispiel Aydan Conrad, der Fortnite auf Twitch streamt und mit seinen Einnahmen die Schulden seiner Mutter abbezahlte.

So bekannt ist Aydan: Conrad besitzt auf Twitch derzeit 1.4 Millionen Follower und ist somit einer der bekanntesten Fortnite-Streamer der Plattform. Auch in Turnieren schlägt er sich erfolgreich und hat so bereits mehr als 160.000 US-Dollar gewonnen. Zudem macht er Geld durch seine Abonnenten auf Twitch.

Live-Anruf bei der Mutter

In der vergangenen Woche gab es eine Besonderheit im Stream von Aydan Conrad. Der unterbrach sein übliches Fortnite-Spiel kurz, um während der laufenden Sendung seine Mutter anzurufen. Im Telefonat berichtete er ihr dann davon, dass er ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für sie hat und sämtliche Schulden bei der Hochschule, die Frau Conrad derzeit besucht, begleichen konnte.

Nachdem sie die Nachricht erfahren hat, zeigt sie sich zunächst ungläubig und behauptet, dass Aydan doch nicht einfach so ihre Schulden bezahlen kann. Als sie schließlich erfährt, dass er die Wahrheit spricht, bricht sie in Freudentränen aus. Der Profi selbst erklärt darauf, dass der Dank seinen Twitch-Zuschauern gehört, durch deren Abos und Spenden er das Geld überhaupt erst eingenommen hat.

In einem Report sind wir 2019 der Frage nachgegangen, wie viel Streamer auf Twitch verdienen und wie genau sie das machen. Im Vergleich mit anderen Profis verdient Aydan gar vergleichsweise wenig. Er schafft es nicht in die Liste der 10 best verdienenden Streamer.