Am 20. Februar ist Fortnite in die Chapter 2 Season 2 gestartet, in der sich alles um die Geheimagenten der Organisationen Ghosts und Shadows dreht. Der neue Battle Pass bringt über 100 Belohnungen mit sich - eine von ihnen: Agent Meowscles.

Der Charakter-Skin mit lächerlich süßem Katzengesicht und gestählten Muskeln ist schon jetzt der Star der neuen Season. Er kommt in den drei möglichen Varianten Standard, Ghost und Shadow und bringt einen eigenen Muscle-Flex-Signature-Move mit.

Besitzer des Battle Pass erhalten den Standard-Skin mit Erreichen von Level 60. Die Versionen Ghost und Shadow können durch das Bestreiten von Ingame-Challenges für die jeweiligen Fraktionen freigeschaltet werden.

Die Challenges findet man hinter der Tür mit der Auschrift »Agents« im Lobby Screen. Dort kann man nach dem Abschließen von 18 Challenges auch entscheiden, ob Meowscles nun der hellen oder der dunklen Seite angehören soll.

Mit der bizarren Kombination aus extrem niedlicher Katze und muskulösem Mann in enger Jeans scheint für viele Fortnite-Spieler ein Traum in Erfüllung zu gehen. Denn Agenten sind cool. Katzen auch. Ja. Das muss der Grund sein.

Das Netz überschlägt sich jedenfalls mit mal mehr, mal weniger dezenten Liebeserklärungen an den Katzen-Agenten Meowscles:

what agency in hollywood do i call to have a version of Cats made where all the actors are replaced by the fortnite Meowscles skin



asking for a friend