Zurzeit herrscht bei vielen Eltern Unklarheit darüber, ab wie viel Jahren Fortnite tatsächlich freigegeben ist. Während der PvE-Modus Rette die Welt ein USK-12-Siegel trägt, gibt es bei Battle Royale keine offizielle Alterskennzeichnung. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) hat nun in einer Stellungnahme den Grund dafür erklärt.

Wenn ein Spiel im stationären Handel vertrieben werden soll, bedarf es einer Prüfung durch die USK. Bei Fortnite: Rette die Welt fand diese im Mai 2017 statt, es erhielt eine Freigabe ab zwölf Jahren.

Fortnite: Battle Royale erschien erst einige Monate danach - jedoch nicht als physischer Titel, sondern als digitale Download-Version online. Der Jugendschutz im Internet fällt allerdings nicht unter das Jugendschutzgesetz, sondern unter den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Die USK schreibt dazu Folgendes:

"Je nach Verbreitungsart gelten in Deutschland unterschiedliche gesetzliche Regelungen zur Einhaltung des Jugendschutzes. Während für den Verkauf an Kinder und Jugendliche im stationären Handel eine entsprechende Altersfreigabe zwingend notwendig ist, muss der Jugendschutz im Internet durch andere Vorgaben sichergestellt werden. Für rein online vertriebene Inhalte (Trailer, Spiele, DLCs oder Let's Plays) gilt in Deutschland nicht das Jugendschutzgesetz (JuSchG) des Bundes, sondern der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) der Länder. "