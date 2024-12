Winterfest in Fortnite: Starttermin, alle Skins und Infos zum Event auf einen Blick

1:04 Fortnite greift jetzt nach der Shooter-Krone von Counter-Strike: So sieht Fortnite Ballistic aus

Nicht nur in den Innenstädten und in Wohnzimmern wird sich auf die besinnliche Feiertagszeit eingestimmt. Viele Multiplayer-Spiele greifen ebenfalls tief in die Kiste mit der Festtagsdeko und locken mit neuen Spielmodi und Skins. Auch in Fortnite könnt ihr dieses Jahr wieder einiges Inhalten abgreifen. Wir verraten euch, wann das Winterfest 2024 losgeht und was drinsteckt.

Eventzeit: Start und Länge des Winterfest 2024

Das Winterfest 2024 startet am 20. Dezember und endet voraussichtlich am 7. Januar im neuen Jahr. Das hat der offizielle Fortnite-Account auf Twitter/X verkündet:

Das Update 33.11 ist laut Leakern für Mittwoch, den 18. Dezember geplant und enthält vermutlich auch die Inhalte und Änderungen des Events.

Skins: Cosmetics und Sprays

Offiziell wurden noch keine bestimmten Skins angekündigt, aber mit großer Wahrscheinlichkeit werden neben neuen Skins auch ältere aus den vergangenen Jahren zurückkehren.

Diese Skins werdet ihr mit V-Bucks kaufen können, die ihr entweder durch Ingame-Käufe oder längeres Spielen bekommt. Unter den neuen Outfits soll sich ein weihnachtlicher Skin für Snoop Dog befinden, dessen Namen Data Miner in den Spieldateien gefunden haben: »Snoop on the stoop«. So nennt der ikonische Rapper sein weihnachtliches Alter Ego.

Ihr bekommt aber auch ein paar Goodies, ohne in den virtuellen Geldbeutel greifen zu müssen. Diese umfassen laut Leakern einige Sprays, ein Emote, Schuhe und mindestens einen kompletten Skin namens »Guffmas Tree«, den ihr unten rechts in diesem Tweet als Spray seht:

Karten und weitere Neuerungen

Es ist zu erwarten, dass auch die Maps in Fortnite thematisch angepasst werden. Manche munkeln, dass neben rein visuellen Änderungen auch Gameplay-Neuerungen dazukommen. Demnach soll es möglich sein, mit einem Schlittschuh-Item über zugefrorene Seen zu düsen.

Was aber sicher ist, ist die Rückkehr von Oberknackers Hütte, das war ebenfalls in Fortnites Tweet ersichtlich. Die konnten Spielerinnen und Spieler bereits während des Winterfest 2022 im Spielmenü besuchen und gemütlich vorm Kamin XP »erspielen«.

Ihr merkt: Noch ist nicht alles spruchreif, aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald Genaueres bekannt ist.

Wenn ihr schon jetzt frischen alten Wind in euren Haaren spüren wollt, könnt ihr außerdem gerade das alte Fortnite im sogenannten OG Pass spielen. Dort erwarten euch die klassische Map und der vertraute Loot aus der guten alten Zeit. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.