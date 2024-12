Fortnite dreht die Zeit zurück auf Season 1: In der neuen OG-Version ist das Battle Royale wieder wie 2017

Back to the roots: Fortnite kehrt bald zu seinen Ursprüngen zurück.

2017 sah die Spielelandschaft noch ganz anders aus. Ubisoft schickte sich mit Assassin's Creed: Origins gerade erst an, seine Meuchelmörder-Reihe zum Open-World-Spielplatz umzubauen. Die Nintendo Switch war noch taufrisch und Epic startete die erste Season seines eigenen Battle Royales.

Sieben Jahre später ist Fortnite ein multimediales Phänomen. Millionen Spieler stürzen sich Tag für Tag aus dem Flugzeug, um sich auf der großen Map gegenseitig das Fell über die Ohren zu ziehen. Im Vergleich zur Ursprungsfassung von 2017 ist das Spiel heute aber kaum noch wiederzuerkennen - ein Fakt, der vielen altgedienten Fans sauer aufstößt.

Epic hat ab 6. Dezember 2024 genau das Richtige für alle Nostalgiker in petto. Fortnite: OG bringt euch das Spielerlebnis von damals zurück.

Alles wieder so wie einst

Ikonische Orte, klassische Beute, die originale Map - vieles wird wieder so sein, wie ihr es 2017 beim ersten Start von Fortnite vorgefunden habt. Einige im Laufe der Jahre vorgenommene Gameplay-Neuerungen werden aber beibehalten. Leider liefert Epic keine genaueren Details dazu, welche spielerischen Aspekte in der Neuzeit verbleiben und welche in ihren Ursprungszustand zurückkehren.

Was wir wissen: Die Baumechaniken werden dem aktuellen Stand des Battle Royales entsprechen. Außerdem ist auch euer Bewegungsrepertoire up to date. Ihr könnt also weiterhin sprinten, rutschen, euch hochziehen, Türen aufbrechen und euch während des Laufens heilen.

Ebenfalls oldschool ist die Map, die bis ins kleinste Detail wieder im ursprünglichen Design erstrahlt:

Die Beuteauswahl ist ebenfalls ein Abbild der guten, alten Fortnite-Tage. Zum Start der ersten OG-Season erwarten euch folgende Waffen:

Sturmgewehr

Salvensturmgewehr

Sturmgewehr mit Zielfernrohr

Pumpgun

Taktische Schrotflinte

Pistole

Revolver

Maschinenpistole

Taktische Maschinenpistole

Repetier-Scharfschützengewehr

Halbautomatisches Scharfschützengewehr

Granatwerfer

Raketenwerfer

Schadensfalle

Deckenzapper

Wanddynamo

Wenig überraschend bietet Epic auch einen neuen Season-Pass an, den sogenannten OG Pass. Dieser umfasst 45 Stufen und hat viele Retro-Items und -Outfits zu bieten. Die OG Season 1 startet am 6. Dezember 2024 und endet am 31. Januar 2025 um acht Uhr deutscher Zeit.

Freut ihr euch über das Comeback des klassischen Fortnite? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!