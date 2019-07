Free2Play-MMO zu Herr der Ringe wird von Amazon entwickelt

Bereits im September gab der Warframe-Publisher Athlon Games bekannt, dass sie mit den Middle-earth Enterprises zusammenarbeiten wollen, um ein Free2Play-MMO zu Der Herr der Ringe zu entwickeln. Welches Entwicklerstudio diese Aufgabe übernehmen sollte, war noch unklar. Doch jetzt meldete sich Amazon zu Wort, und machte die Zusammenarbeit offiziell.

Verantwortlich für das Spiel werden bei den Amazon Game Studios in erster Linie die Entwickler sein, die derzeit noch mit der Arbeit an dem MMO New World beschäftigt sind. Um diese Aufgabe zu stemmen, soll das Team allerdings noch weiter vergrößert werden. Das verriet Amazon Games' Vize-Präsident Christoph Hartmann in einem Statement.

"Tolkiens Mittelerde ist eine der umfangreichsten fiktiven Welten aller Zeiten, und sie gibt unseren erfahrenen MMO-Entwicklern - von dem selben Studio, das New World entwickelt - eine großartige Möglichkeit herumzuspielen und kreativ zu sein. Wir haben eine starke Führung, um dieses neue Projekt zu stemmen und wir vergrößern aktiv unser Team, um ein unglaubliches Erlebnis zu erschaffen. "

Bislang konnten sich die Amazon Game Studios trotz des großen Namens im Gaming-Bereich noch nicht prominent platzieren. Das wohl bekannteste Projekt war bislang das bereits genannte New World, welches sich weiterhin in der Entwicklung befindet und auch noch keinen konkreten Release-Termin hat.

Tatsächlich liefen sogar erst kurz vor der E3 im Juni zahlreiche Verträge von Entwicklern bei dem Studio aus, die daraufhin nicht verlängert wurden. Auch einige noch unangekündigte Spiele sollen daraufhin eingestellt worden sein.

Worum geht es im Herr-der-Ringe-MMO?

Viel ist über das Spiel noch nicht bekannt. Natürlich drängt sich bei den Worten Amazon und Herr der Ringe ein Spiel zu der neuen Serie auf, die sich derzeit in der Vorproduktion befindet. Laut Amazon ist dem aber nicht so. Das Spiel wird also unabhängig von der Serie entstehen.

Das MMO soll sich zudem an der literarischen Vorlage orientieren und damit auch beispielsweise die Film-Reihe von Peter Jackson außenvor lassen. Zudem wird es nicht, wie das mittlerweile ebenfalls kostenlose Herr der Ringe Online, zur Zeit des Ringkrieges spielen, den die Fans aus Büchern und Filmen kennen.

Stattdessen werden wir Athlon Games zufolge Mittelerde viele Jahre vorher bereisen und dabei »Länder, Menschen und Kreaturen entdecken, die noch nie jemand in Tolkiens Universum gesehen hat«. Ein Release-Zeitrahmen steht entsprechend der frühen Entwicklungsphase noch nicht fest.