Das GameStar-Team wünscht euch frohe Weihnachten!

Liebe GameStar-Leserinnen und Leser,

eigentlich hatten wir gehofft, auf dieses Jahr positiver zurückblicken zu können, als es bei den letzten beiden Weihnachtsgrüßen der Fall war. Doch leider sieht die Realität anders aus. Die Coronapandemie ist noch lange nicht vorüber, der Ukrainekrieg wütet nun schon über zehn Monate und die Inflation macht uns allen zu schaffen.

Das trifft nicht nur unser Berufs- und Alltagsleben, sondern auch das schönste Hobby der Welt. Entwicklerstudios aus der Ukraine mussten sich in Sicherheit bringen, steigende Strompreise lassen uns über Energiesparmaßnahmen im Gaming nachdenken und noch immer reiht sich eine Spielverschiebung hinter die nächste.

Doch nicht alles war 2022 desaströs und obwohl wir beispielsweise auf ein Diablo 4 noch bis 2023 warten müssen, gab es einige Lichtblicke am Spielehimmel. Elden Ring begeisterte im Februar etwa nicht nur eingefleischte Fans der From-Software-Spiele, sondern zog eine ganze Menge Open-World-Begeisterte und Souls-Neulinge in seinen Bann.

Auch das lang ersehnte koreanische MMO Lost Ark schaffte es endlich in den Westen und erfuhr im Februar zum Release einen dermaßen großen Ansturm, dass viele freiwillig stundenlang in Warteschlangen ausharrten, um sich in die Abenteuer von Arkesia zu stürzen.

Und je häufiger sich die großen Spiele verschoben, desto mehr Rampenlicht blieb für die kleineren, aber nicht minder großartigen Spieleperlen wie Cult of the Lamb, A Plague Tale: Requiem, Stray oder das lang ersehnte und nun endlich offiziell auf Steam erschienene Dwarf Fortress.

Was die Redaktion 2022 bewegte

Natürlich gab es nicht nur bei den PC-Spielen jede Menge positive Dinge. Auch in der Redaktion hat sich seit dem letzten Jahr einiges getan. So ist Kollege Dimi zum Redaktionsleiter aufgestiegen und kümmert sich seitdem vor allem um das Tagesgeschäft der GameStar. Seit Ende 2021 startet Kollege Maurice als Vollzeit-Streamer voll durch und zeigt euch von Dienstag bis Samstag spannende Strategie-Hits und -Geheimtipps.

Und wo wir schon beim Podcast Gründungsteam sind: Während die anderen beiden nun größtenteils anderen Aufgaben nachgehen, hat sich Micha die Podcast-Krone aufgesetzt und sorgt als Head of Podcast für noch mehr und noch spannendere Audioinhalte.

Etwa bei einem gepflegten Podcast zu Diablo 4 und den ersten Anspiel-Eindrücken von Micha, Maurice und Fabiano:

Die wohl größte Entwicklung im GameStar-Kosmos ist die Entstehung von GameStar Tech. Lange wurde im Hintergrund geplant, ein Team zusammengestellt und eine neue Unterwebsite aufgebaut. Jetzt ist die neue Abteilung endlich da und versorgt euch jeden Tag mit spannenden Neuigkeiten aus der Welt der Technik und Wissenschaft.

Bei all dem Wachstum und der Veränderung dürfen wir jedoch nicht die Anfänge aus den Augen verlieren. So feierten wir im September 2022 unser 25-jähriges Jubiläum und können es selbst noch nicht ganz glauben. Ein Vierteljahrhundert GameStar. Wahnsinn!

2023 kann kommen - Wir sind bereit

Mit ordentlich Partystimmung, neuer Aufstellung, tollen Team-Mitgliedern und vielen spannenden Spielreleases in 2023 sind wir gerüstet für das neue Jahr und nächste Vierteljahrhundert. Wir geben weiterhin unser Bestes, um das meiste und famoseste aus eurem und unserem Lieblingshobby herauszuholen.

Als Treibstoff dient uns dabei eure Begeisterung für Spiele, euer Feedback und euer Vertrauen in uns. Ihr seid das Herz der GameStar und ohne euch könnten wir das alles gar nicht schaffen. Wir möchten uns daher bei euch bedanken. Für eure Treue, eure konstruktive Kritik und euer Engagement, GameStar zusammen mit uns jeden Tag noch ein bisschen besser zu machen.

2022 haben wir gemeinsam schon jede Menge geschafft. Jetzt futtern wir zur Belohnung ein paar Plätzchen, pflanzen uns vielleicht mit Steam Deck oder Switch unter den Weihnachtsbaum und legen kurz die Füße hoch, damit 2023 wieder rund geht.

Wir wünschen euch frohe Weihnachten, ein paar erholsame Tage im Kreis eurer Liebsten und natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen!

Euer GameStar-Team