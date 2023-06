Frostpunk 2: So transparent wie bei dieser Aufbau-Hoffnung sieht man Entwicklerpläne selten

Frostpunk 2 setzt die Geschichte des erfolgreichen Aufbauspiels fort – mit Öl statt Kohle als Energiequelle.

Wo steht Frostpunk 2? Was ist schon fertig, wann werden wir mehr sehen und gibt's schon einen konkreten Release-Termin? All diese Fragen beantworteten die 11 Bit Studios jüngst in einem Investorengespräch.

Für die wartende Community fassen sie die Eckpunkte übersichtlich zusammen. Deshalb gibt's jetzt viele gute Neuigkeiten und eine Aussicht auf den bevorstehenden Gameplay-Reveal. Alles Wissenswerte erfahrt ihr hier!

Was jetzt zu Frostpunk 2 bekannt wurde

Auf Twitter erschien die handliche Übersicht über diverse Punkte, die in der Konferenz besprochen wurden:

Die Stichpunkte auf Deutsch:

Alle wichtigen Funktionen sind derzeit spielbar.

Hohe Priorität für externe Spieltests

Erste Presseveranstaltungen auf der gamescom und eine Pressetour in den USA im September

Weltweite Gameplay-Enthüllung zu Beginn des Herbstes

Release im ersten Halbjahr 2024

Der auf Twitter erwähnte Trailer muss ohne Gameplay auskommen, aber keinesfalls ohne die typische düstere Atmosphäre:

Frostpunk 2 zeigt neuen Trailer, aber ihr müsst euch bis zum Release noch gedulden

Was geht daraus hervor?

Auch wenn die Bedeutungen variieren können: Frostpunk 2 erreicht mit einem vollständig spielbaren Funktionsumfang vermutlich Alpha- beziehungsweise Beta-Status. Dazu passt, dass 11 Bit nun den Fokus darauf legt, mehr Außenstehende Probe spielen zu lassen. Es gab Anfang April bereits eine begrenzte Testphase.

Wie stark die Entwickler beim Nachfolger vom Erfolgsrezept abweichen, erfuhr unser Aufbauspiel-Experte Fabiano im Interview:

Die Marketing-Maschinerie läuft an: Noch dieses Jahr dürfen Pressevertreter einen Blick auf Frostpunk 2 werfen, was die Zuversicht des Teams in ihr Produkt nahelegt. Auch der Vorgänger Frostpunk präsentierte sich damals 2017 auf der gamescom.

Ebenfalls noch dieses Jahr soll auch die Masse der Spielerinnen und Spieler einen genauen Einblick bekommen, wenn im Herbst 2023 erstmals Gameplay des Aufbauspiels gezeigt wird. Mit dem groben Release-Fenster im ersten Halbjahr 2024 lässt sich 11 Bit etwas Spielraum, falls es Verzögerungen gibt.