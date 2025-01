FSR 4: Mehr als 50 Spiele unterstützen AMDs neues Upscaling zum Release - zumindest theoretisch

Die Implementierung von FSR 4 dürfte für Entwickler ein Leichtes sein - wenn FSR 3.1 vorhanden ist.

In den vergangenen Wochen hat AMD seit der Enthüllung der RX-9000-Grafikkarten kein sonderlich schmeichelhaftes Bild abgegeben. Kritisiert wurde unter anderem der Mangel an tatsächlichen Informationen zur CES-Keynote oder der vergleichsweise späte Releasetermin, der im März dieses Jahres folgen soll.

Immerhin hat AMDs Gaming-Chef Frank Azor inzwischen eine Begründung für die Geheimniskrämerei rund um RDNA 4 geliefert. Zeitgleich gab Azor auch einen Vorgeschmack auf FSR 4.

AMDs Upscaling-Variante setzt erstmals auf maschinelles Lernen und wird angesichts der benötigten Rechenleistung zumindest zunächst exklusiv den RX-9000-GPUs vorbehalten bleiben.

Welche Spiele zu Beginn mit FSR 4 kompatibel sein werden, ließ AMD aber ebenfalls offen. Nun meldet sich der als zuverlässig geltende Leaker Kepler_L2 mit einer Einschätzung auf der X-Plattform: Der RDNA-4-Treiber ersetzt die bisherige DLL-Datei für FSR 3.1 durch die FSR-4-Version.

Konkret bedeutet das für euch (Wahrheitsgehalt vorausgesetzt): Alle Spiele, die aktuell FSR 3.1 unterstützen, sollten in der Lage sein, vom Start weg mit FSR 4 ausgestattet zu werden .

. Der Entwicklungsaufwand für einen solchen Wechsel hält sich nämlich in Grenzen – wie das Portal Videocardz spekuliert, ist etwa ein einfacher treiberseitiger DLL-Wechsel denkbar.

57:15 Kingdom Come 2 wird ein Genre-Meilenstein - zumindest in den ersten 10 Stunden

Autoplay

AMD FSR 4: Viele Sony-Spiele als Day-One-Option

Eine Liste an Spielen, die FSR 3.1 unterstützen, ist auf AMDs Community-Webseite zu finden. Hier werden auch Titel genannt, die den entsprechenden Support noch bekommen – allerdings ist die Liste vom Stand vom 12. November 2024.

Alle Spiele mit FSR 3.1 werden hier also nicht zwangsläufig zu finden sein. So wird The Last of Us Part 1 noch mit FSR 3 geführt – fairerweise muss man aber dazu erwähnen, dass der Patch mit FSR 3.1 erst seit vergangenem Samstag zur Verfügung steht.

Unabhängig davon sind schon jetzt rund 50 Spiele aufgeführt, die aktuell FSR 3.1 unterstützen und folglich ein einfaches Upgrade auf FSR 4 erhalten sollten. Darunter befinden sich alle Titel des Publishers Sony, die ihren Weg in den vergangenen Monaten von der PlayStation auf den PC geschafft haben. Dazu zählen die beiden Teile von God of War oder der Horizon-Duologie.

Auch bei Microsoft Flight Simulator 2024, Hunt: Showdown 1896 oder Frostpunk 2 könnt ihr ab dem Release von FSR 4 mit einem entsprechenden Update rechnen. Eine Bestätigung seitens AMD steht allerdings noch aus.