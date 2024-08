»Das ist furchterregend« - Geleakte Helldivers-2-Aliens sorgen jetzt schon für Angst und Schrecken bei den Fans

Ein neuer Leak zeigt, dass es in Helldivers 2 bald zugehen könnte wie in Krieg der Welten.

Auch wenn Helldivers 2 in erster Linie vom Filmklassiker Starship Troopers beeinflusst wurde, fühlen sich viele Spielerinnen und Spieler gerade eher an Krieg der Welten erinnert. Denn sollten die neusten Leaks stimmen, warten in Helldivers 2 bald dreibeinige Ungetüme auf euch.

Der Leak stammt von dem bekannten Leaker und Dataminer IronS1ghts, der bereits seit einigen Wochen regelmäßig neue Bilder aus den Spieldateien extrahiert und an die Öffentlichkeit bringt. Jetzt hat er erstmals Screenshots davon gezeigt, wie eine ikonische Einheit der neuen Gegnerfraktion im Spiel aussieht.

Die beiden Screenshots sorgen dabei für Panikanflüge in den Kommentaren, denn die sogenannten Tripods scheinen größer zu sein, als viele ursprünglich dachten. Die Screenshots könnt ihr hier sehen:

Was sehe ich da?

Schon seit einiger Zeit wird in Helldivers 2 die Ankunft der dritten Gegnerfraktion angedeutet. Inzwischen scheint nahezu bestätigt, dass es sich hierbei um die Illuminate handelt. Einer aquatischen Alienrasse, die bereits in Helldivers 1 die Über-Erde bedrohte.

Allerdings galten sie seither auch als ausgerottet, doch offenbar droht jetzt ihre Rückkehr. Zu allem Überfluss haben die Illuminate ihre Zeit anscheinend gut genutzt, da der Tripod deutlich größer erscheint, als das im Vorgänger der Fall war. Damals waren diese Fußsoldaten der Illuminate nicht größer als ein Mensch, jetzt überragen sie eine Windmühle.

Berechtigterweise merkt ein User in den Kommentaren unter dem Posting von IronS1ghts etwas schockiert an:

Die sind aber viel größer als im ersten galaktischen Krieg ...

Neben vielen Vergleichen zu den nicht minder grauenerregenden dreibeinigen Alienläufern aus Krieg der Welten schreiben viele Spielerinnen und Spieler, dass allein die beiden Bilder ihnen bereits einen kalten Schauer über den Rücken jagen:

Consistent-North7790 schreibt etwa:

Oh, Mist. Mama, bitte hol mich ab. Ich habe Angst.

Membership-Bitter zeigt sich ebenso furchtsam wie erwartungsvoll:

Verdammt, diese Aufnahme im Nebel ist furchterregend. Kann es kaum erwarten, dass die Tintenfische endlich ins Spiel kommen. Wird intensiv.

Was wissen wir sonst noch?

Wie schon erwähnt, leakt derselbe User schon seit Langem immer wieder Bilder aus Helldivers 2 und hat bereits viele Screenshots der neuen Gegner gezeigt. Jetzt gab es aber erstmals ein Bild aus dem Spiel selbst zu sehen.

Laut IronS1ghts soll das Ungetüm sich äußerst fließend durch die Spielwelt bewegen und dabei großen Eindruck schinden. Für Schaden sorgen die Illuminate-Tripods mit Laserstrahlen, die entweder horizontal, vertikal oder erratisch über das Schlachtfeld ziehen. Um den Laser zu deaktivieren, können Spielerinnen und Spieler das Auge des Monstrums zerschmettern.

Was haltet ihr von diesem neuen Feind? Verkriecht ihr euch nun zitternd in eurem Keller oder kann euch in eurem heldenhaften Streben nach Demokratie kein noch so gruseliges Alien aufhalten? Schreibt es in die Kommentare!