Future Games Show: Die wichtigsten Ankündigungen & Trailer im Überblick

Die Future Games Show hat mal wieder einige Highlights im Gepäck.

In der Nacht vom 23. zum 24. März 2023 fand das Frühlings-Showcase 2023 der Future Games Show statt. Bei dem Event, das von Games Radar veranstaltet wurde, wurden viele neue Spiele, Trailer und DLCs angekündigt und gezeigt. Falls ihr den Livestream verpasst habt oder einfach nochmal die wichtigsten Ankündigungen auf einen Blick sucht, seid ihr hier bei uns goldrichtig.

Die wichtigsten Infos & Trailer der Show

Link zum YouTube-Inhalt

Genre: Action | Entwickler: Techland | Release des Updates: 20. April 2023 | Release des DLCs: 2023

Dying Light 2 wird einen neuen Story-DLC bekommen. Nähere Informationen oder Videomaterial gab es dazu allerdings noch nicht. Lediglich zwei Bilder wurden während des Showcase vorgestellt: Das erste zeigt eine von der Natur zurückeroberte Straße und das zweite eine verlassene Psychiatrie. Für den 20. April wurde zusätzlich ein großes Update angekündigt, das massive Neuerungen bringen soll. Zum Beispiel sollen ein Transmog-System und Änderungen im Kampfsystem eingeführt werden.

Go-Go Town

Link zum YouTube-Inhalt

Genre: Lebenssimulation | Entwickler: Prideful Sloth | Release: Nicht bekannt

Go-Go Town ist eine niedliche Lebenssimulation von den Machern von Yonder: The Cloud Catcher Chronicles. Eure Aufgabe ist es, in einer harmonischen Kleinstadt für Ordnung zu sorgen und sie so zu gestalten, wie ihr es möchtet. Es erinnert im besten Sinne sehr stark an Nintendos Life-Sim-Klassiker Animal Crossing.

Hyenas

Link zum YouTube-Inhalt

Genre: Multiplayer-Shooter | Entwickler: Creative Assembly | Release: Nicht bekannt

Hyenas ist ein auf Helden basierter Extraction-Shooter. Das Ziel ist es, im Wettstreit mit vier anderen Teams gesicherte Tresore zu finden und zu knacken, um anschließend mit vollen Taschen das Plünderschiff zu verlassen. Vom 31. März bis zum 03. April findet eine Alpha auf Steam statt, für die ihr euch noch eintragen lassen könnt.

Miasma Chronicles

Link zum YouTube-Inhalt

Genre: Strategie | Entwickler: The Bearded Ladies | Release: 23. Mai 2023

Miasma Chronicles ist ein rundenbasiertes Taktikspiel von den Machern von Mutant Year Zero. Ihr begebt euch auf die Reise durch ein postapokalyptisches Ödland, das von einer zerstörerischen Macht heimgesucht wird. Unterwegs trefft ihr auf Mutanten und Roboter, das Highlight sind wohl aber die beeindruckenden Zwischensequenzen. Fabiano hat das Ganze schon gespielt und verrät euch in der Vorschau, was ihr erwarten könnt:

Park Beyond

Link zum YouTube-Inhalt

Genre: Aufbausimulation | Entwickler: Limbic Entertainment | Release: 16. Juni 2023

In der Aufbausimulation Park Beyond baut und gestaltet ihr den Freizeitpark eurer Träume. Ihr könnt euch an die Gesetze des TÜVs und der Physik halten, müsst es aber nicht. Zudem ist es möglich, eure Attraktionen selbst in Ego-Perspektive auszuprobieren. Wer lieber etwas stringenter vorgeht, kann auch den Story-Mode spielen. Vom 9. bis zum 19. Mai findet eine geschlossene Beta statt, für die ihr euch noch anmelden könnt.

Ravenbound

Link zum YouTube-Inhalt

Genre: Roguelite | Entwickler: Systematic Reaction | Release: 30. März 2023

Ravenbound ist ein forderndes Third-Person-Roguelite im Fantasy-Setting. Inspiriert ist das ganze von der skandinavischen Folklore. Der Twist des Spiels besteht aus einer großen offenen und sich nach jedem Tod verändernden Welt sowie einer Deckbuilding-Mechanik. Den GameStar-Test lest ihr in Kürze hier.

The Expanse: A Telltale Series

Link zum YouTube-Inhalt

Genre: Adventure | Entwickler: Deck Nine/Telltale Games | Release: Sommer 2023

The Expanse: A Telltale Series ist der neue Spiele-Ableger der Buchreihe und TV-Serie The Expanse. Neben den ausgeklügelten Dialogen spielt vor allem das Erkunden eine wichtige Rolle. Die Besonderheit ist, dass es die meiste Zeit keine Gravitation gibt.

Witchfire

Link zum YouTube-Inhalt

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: The Astronauts | Early-Access-Release: 2023

Witchfire ist ein actionreicher Dark-Fantasy-Ego-Shooter. Durch die Mischung aus Kampf mit herkömmlichen Schusswaffen und mächtigen Zaubern erinnert es auf den ersten Blick an eine sehr ernste Version von Tiny Tina's Wonderlands. Eine große Rolle spielen die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft, die je nach Kombination und Gegner ein mächtiges Werkzeug sein können. Für Christian Just ist es das Spiel seiner Träume:

Alle weiteren Ankündigungen, Neuigkeiten und Trailer

Alle weiteren Ankündigungen und Trailer findet ihr entweder bei Games Radar oder ihr seht euch die Stream-Aufnahme der Future Games Show an:

Link zum YouTube-Inhalt

Welche Spiele waren eure Highlights der Future Games Show im Frühling 2023? Haben es euch einige Spiele besonders angetan? Seit ihr möglicherweise von dem gezeigten Gameplay anderer Titel enttäuscht? Was sagt ihr zu den Neuankündigungen? Eure Meinung würde uns und die restliche Community brennend interessieren, also schreibt sie in die Kommentare!