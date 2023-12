Galaxy A55 Leak: Neue Bilder und Specs zum Nachfolger eines der beliebtesten Handys 2023

Zum Verwechseln ähnlich: Neue Leaks zum Galaxy A55 zeigen deutliche Ähnlichkeit zum A54. (Bild Galaxy A54, S_E, stock.adobe.com)

Die Galaxy-A-Serie von Samsung gehört zu den beliebtesten Smartphones überhaupt. Nicht ohne Grund: Das Galaxy A54 und sein Vorgänger A53 überzeugen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Nun sind neue Leaks zum Nachfolger im Netz aufgetaucht. Demnach gibt es erste Einblicke in die Spezifikationen und das Design des Galaxy A55.

Letzteres scheint sich allerdings kaum verändert zu haben und sieht seinem Vorgänger zum Verwechseln ähnlich (via OnLeaks auf X).

Galaxy A55: So soll das Samsung-Handy aussehen

Beginnen wir mit dem Äußeren des kommenden Mittelklasse-Smartphones. Im Gegensatz zum Vorgänger soll das neue Handy aus dem Hause Samsung mit einem deutlich kantigeren Formfaktor der Hand schmeicheln.

Das war’s dann auch schon.

Naja, fast. Dem Leak zufolge soll das Display statt 6,4 Zoll nun 6,5 Zoll groß sein. Auch die Maße des Mobilteils ändern sich dem angeblich geringfügig. So soll das Gerät auf 161,1 x 77,3 x 77,9 x 8,2 Millimeter kommen und ist damit höher und breiter als das A54, aber nicht dicker.

Die tatsächlichen Abmessungen des Telefons können sich natürlich bis zum Release (voraussichtlich 2024) noch ändern.

Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite sind ansonsten weitgehend identisch mit dem Galaxy A54.

Das sind wohl die Specs des Galaxy A55

Die Webseite mysmartprice will dem Galaxy A55 einen verbesserten Exynos-Chip mit AMD-GPU bescheinigen, genauer gesagt soll es sich um den Exynos 1480 handeln, also den direkten Nachfolger des Exynos 1380, der im A54 seinen Dienst verrichtet.

An dem neuen SoC für das Mittelklasse-Smartphone sollen Samsung und AMD zusammenarbeiten.

Wie sehen die weiteren Spezifikationen aus? Das 6,5 Zoll große Display unterstützt laut dem oben verlinkten Artikel eine Bildwiederholrate von 120 Hertz und kommt auf eine Auflösung von 2.160 x 1.440 Pixel (FullHD+).

Weiterhin ist das Gerät mit 8 GByte Arbeitsspeicher und wahlweise 128 GByte oder 256 GByte internem Speicher ausgestattet.

Der Akku soll eine Kapazität von 5000mAh haben und bis zu 25 Watt beim Aufladen unterstützen.

Wann kommt das Galaxy A55 auf den Markt? Es gibt noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum. Das Galaxy A54 kam 2023 im März auf den Markt. Gut möglich, dass sich Samsung auch für 2024 diesen Monat für den Release ausgesucht hat.

Zuvor stellt uns der südkoreanische Hersteller seine neue Flaggschifflinie vor. Auch die neuen Galaxy S24-Modelle werden sich äußerlich kaum von ihren künftigen Vorgängern unterscheiden, wie bisherige Leaks zeigen.

Das Galaxy A55 wird voraussichtlich 2024 erscheinen, mit leichten Änderungen am Design, aber mit einem verbesserten Chip. Was haltet ihr generell von Samsungs Mittelklasse-Smartphones? Seid ihr zufriedene Besitzer eines A-Modells oder wird euer nächstes Handy eines der Konkurrenten von Samsung sein? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare!