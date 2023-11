Galaxy S24 Ultra: Diese Bilder sollen tatsächlich das neue Design zeigen

Auf den ersten Blick ändert sich nicht viel im Vergleich zum Vorgänger S23 Ultra.

Schon in wenigen Wochen dürfen wir mit einer Ankündigung von Samsungs neuem Flaggschiff-Handy rechnen. Denn traditionell zeigt man die neue Galaxy-S-Serie spätestens im Februar jeden Jahres - und 2024 vielleicht sogar noch früher.

Wie das Handy aussehen könnte, haben vor einigen Tagen bereits Renderbilder des S24 Ultra zeigen sollen. Jetzt gibt es auch geleaktes Bildmaterial, dass die Renderbilder unterstreicht.

Auf den ersten Blick lassen die Fotos große Unterschiede zum S23 Ultra vermissen, bei genauerem Hinsehen offenbaren sie aber eine Design-Änderung, die in der Community für Diskussionen sorgen dürfte.

Galaxy S24 Ultra: Erste Bilder geleakt

Das Bildmaterial stammt von dem Leaker David Martin, der seine Aufnahmen auf X (ehemals Twitter) geteilt hat. Insgesamt drei Bilder sollen das Samsung Galaxy S24 Ultra von vorne, hinten und von der Seite zeigen.

Betitelt werden die Bilder von ihm mit den Worten: Das ist das neue S24 Ultra ohne Curved-Display.

Damit ist dann auch direkt klar, was sich laut Martin beim S24 Ultra ändern soll. Abseits davon scheint sich das S24 Ultra zumindest beim Design sonst stark an seinem Vorgänger, dem Galaxy S23 Ultra, zu orientieren.

In der Community dürfte Samsungs Änderung für Diskussionen sorgen, wenn sie wie von Martin verkündet kommt. Denn auf der einen Seite wirken Curved-Displays, wie sie seit dem S20 Ultra bei Samsung-Flaggschiffen zum Einsatz kommen, dünner und als hätten sie einen schmaleren Rand. Auf der anderen Seite lassen sich bei einem flachen Display gesprungene Scheiben leichter austauschen.

Was sich aus den Bildern hingegen noch nicht ablesen lässt: Ob das Galaxy S24 es dem iPhone 15 nachmacht und wie von einigen Seiten behauptet auf einen Rahmen aus Titan setzen soll.

S24 Ultra: Szenebekannte Stimme bestätigt die Leaks

Dass die von David Martin geteilten Bilder echt sind, scheint ein weiterer Beitrag zu bestätigen. Dieser stammt von IceUniverse, einem der bekanntesten Leaker im Smartphone-Bereich.

Er antwortet erst mit einem begeisterten Emoji auf Martins Beitrag und teilt die Bilder später selbst mit den Worten: Es wurde bestätigt, dass das hier das echte Galaxy S24 Ultra ist.

Ob die beiden mit ihren Aussagen recht haben, wird sich endgültig jedoch erst im Januar zeigen, wenn Samsung das S24 Ultra voraussichtlich präsentieren wird. Neben dem S24 Ultra werden dabei wie auch in den letzten Jahren die beiden Geschwister-Modelle in Form des S24 und des S24 Plus erwartet.

Alle bekannten Leaks und Infos rund um die drei Samsung-Handys findet ihr übersichtlich zusammengefasst auch in unserer Übersicht rund um Samsung Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra.

Jetzt seid ihr gefragt: Haltet ihr die geteilten Bilder des S24 Ultra für glaubwürdig? Werdet ihr euch eines der neuen S-Serien-Handys zulegen? Und was haltet ihr von einem Galaxy S24 Ultra mit flachem Display? Wäre das eine Änderung, die ihr aufgrund besserer Reparierbarkeit begrüßen würdet? Oder ist euch ein abgerundetes Display und der daraus resultierende, schlankere Look wichtiger? Schreibt es uns in die Kommentare!