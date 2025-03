Game of Thrones als Open World: Die Steam-Reviews zum neuen Kingsroad-Rollenspiel sind da

Westeros frei erkunden: Wer Game of Thrones kennt, wird sich schon oft ein Videospiel wie Kingsroad gewünscht haben. Doch der Early-Access-Start verläuft holprig.

Ein neues Game of Thrones-Spiel weckt mit fescher Grafik und vielen Versprechungen hohe Erwartungen. Doch der Release auf Steam hätte besser laufen können.

Die Rede ist von Game of Thrones: Kingsroad, das am 25. März 2024 auf Steam in den Early Access gestartet ist.

Das ursprünglich als Mobile-Game von Netmarble Neo und Publisher Warner Bros. Interactive entwickelte Spiel lockt mit einer offenen Welt, der typisch-düsteren Mittelalter-Atmosphäre aus HBOs TV-Serie und der Möglichkeit, sich in Westeros als Söldner, Adliger oder Intrigant einen Namen zu machen.

Doch wie kommt das Spiel bei den Fans an? Die ersten Steam-Reviews zeichnen ein gemischtes Bild.

Das sind die ersten Spieler-Reaktionen auf Steam

So kurz nach Release sind nur sehr wenige User-Meinungen verfügbar, knapp über 100 Käufer haben eine Bewertung abgegeben. Derzeit hat Game of Thrones: Kingsroad damit ein »Ausgeglichen« als Einschätzung, 60 Prozent der Reviews sind positiv.

Für Steam-User Devi ist es »eine Mischung aus Assassin's Creed und God of War (nicht auf eine gute Art und Weise) mit einem Game of Thrones-Überzug. Ich wünschte, die Geschichte würde sich dynamischer anfühlen, mit Entscheidungen und Konsequenzen. […] Das Benutzer-Interface und das Spielgefühl ist nicht wie ein PC-Spiel, sondern wie ein Mobile Game. […] Es hat Potenzial, ich würde auf einen Sale warten.«

Cheryl Mason hat nach etwas über zwei Stunden Spielzeit nur Verachtung für Kingsroad übrig und nennt es »The Witcher von Temu«.

»Genau wie Jon Snow wissen auch diese Entwickler nichts. […] Es gibt 101 verschiedene Währungen mit Pay-to-Win-Features. Wenn man neue Gegenstände ausrüstet, ändert sich das Aussehen des Charakters nicht. […] Dann gibt es tonnenweise Handyspiel-ähnliche Events, wie tägliche Logins, für die man einige Währungen erhält.«

Auch die Redaktion beschäftigt sich aktuell mit Game of Thrones: Kingsroad.

Mit Blick auf den beworbenen Koop-Modus berichtet Mozart (sic!) auf Steam: »Das Einzige, was man in diesem Spiel im Mehrspielermodus tun kann, ist 100 Mal gegen ein großes blaues Huhn in einer Arena zu kämpfen, bis man stark genug ist, um 1.000 Mal gegen eine große Spinne zu kämpfen.«

Was ist positiv an Game of Thrones: Kingsroad?

Es gibt aber nicht nur Kritik. Steam-User Eraziel hat 1,7 Stunden auf dem Tacho und schreibt: »Sehr sehr glücklich damit, wie immersiv alles ist. Der Kampf ist sehr befriedigend.« Nach knapp zwölf Stunden in Kingsroad warnt TakedownMak zwar, dass Interessierte keine AAA-Qualität oder Top-Grafik erwarten sollten. Aber:

»Wenn du so ein großer Game of Thrones-Fan bist wie ich, dann wirst du das hier viel besser finden als erwartet. Sie haben den Schauplatz und das Gefühl von Game of Thrones perfekt getroffen, und die epische Musik der Serie hilft dabei. Die Sprecher sind gut, manchmal großartig, und die Ähnlichkeit mit den Charakteren der Serie ist gut gelungen.«

Mit einem selbsterstellen Charakter bereist ihr in Kingsroad die Open World und schlagt Monster zu Brei, teils in zeitkritischen World Events.

Der Test von Gods Drunkest Angel (knapp fünf Stunden Spielzeit) liest sich ebenfalls positiv: »Ich genieße dieses Spiel wirklich, das Gameplay ist einfach und macht Spaß und die Steuerung ist leicht. Es fühlt sich an, als würde ich ein Assassin's Creed spielen. Die Geschichte ist neu und unterhaltsam, und bis jetzt hatte ich keine Probleme. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, worüber sich die Leute beschweren«

Wie geht's jetzt weiter?

Game of Thrones: Kingsroad kostet auf Steam aktuell rund 25 Euro. Die Early-Access-Phase soll »mindestens vier Wochen« dauern, wie die Entwickler schreiben - ein finales Release-Datum wird nicht genannt.

Schon jetzt sind 50 Story-Missionen enthalten. Version 1.0 wird als Free2Play-Spiel kostenlos erhältlich sein und auch nach Release mit neuen Gebieten und Inhalten erweitert werden.