Der Winter naht! Und er erreicht uns hierzulande bereits in der Nacht vom 15 April, wenn wir die erste Folge der achten und finale Staffel von Game of Thrones zu sehen bekommen. Schon zweieinhalb Wochen davor, nämlich am heutigen 27. März, besprechen wir bereits alle Fragen, Theorien und möglichen Tode vom großen GoT-Finale live auf MAX.

Von 19 bis 22 Uhr streamen wir live auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions und zwar mit einigen illustren Gästen:

Marco Risch von Nerdkultur

Fabian Behrends von Quadratauge

und Michael Herold aus der GameStar-Redaktion

Drei Stunden lang werden die drei die kommende Staffel 8 besprechen, die neuesten Trailer analysieren, noch einmal zurückblicken auf die vergangenen Season 7, Fantheorien untersuchen und am Ende die drei großen Fragen klären: Wer stirbt? Wer lebt? Und wer sitzt am Ende von Game of Thrones auf dem Eisernen Thron?

Also schaltet ein und chattet fleißig auf Twitch mit, denn Marco, Fabian und Michael werden auch auf eure Fragen und Verschwörungstheorien rund um die Geschehnisse in Westeros eingehen. Bis um 19 Uhr!

Was geschah bisher in Game of Thrones? Die komplette Serie bis Staffel 8 im Recap

Hier geht's zum Livestream auf MAX - Monsters and Explosions