House of the Dragon: In Königsmund geht gerade ein Serienmörder um und Fans wollen ihn bereits entlarvt haben

Wer ist der Serienmörder in Königsmund? Diese Frage stellt sich auch Daemon Targaryen (Matt Smith). Bild: HBO.

Achtung, Spoiler: Der folgende Artikel behandelt wesentliche Handlungsdetails aus House of the Dragon, Staffel 3. Wenn ihr die neuen Folgen bisher nicht gesehen habt, lest ihr ab hier auf eigene Gefahr!

Angst und Schrecken in Königsmund! In der aktuellen Folge von House of the Dragon versinkt die Hauptstadt der Sieben Königslande im Chaos. Zwar konnte die rechtmäßige Thronerbin Rhaenyra (Emma D'Arcy) die Hauptstadt zu Beginn der dritten Staffel nahezu kampflos einnehmen; wirklich unter Kontrolle hat sie die Stadt allerdings nicht.

Eine Seeblockade hat die Bevölkerung ausgehungert, eine Rattenplage geht um, und obendrein tauchen alsbald überall in der Stadt Graffitis und Schmierereien auf, die die Rechtmäßigkeit von Rhaenyras Herrschaft und die Legitimität ihrer Kinder infrage stellen.

Als wäre das nicht schon genug, werden plötzlich mehrere Mitglieder der Stadtwache ermordet. Kommandant Daemon Targaryen (Matt Smith) steht vor einem Rätsel. Egal, wie schnell er zum Tatort kommt - nie können er und seine Männer einen Täter erwischen. Noch weiß niemand, wer der mysteriöse Mörder ist.

2:03 House of the Dragon: Im neuen Trailer zu Staffel 3 wird das ganze brutale Ausmaß des Targaryen-Bürgerkriegs deutlich

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Findige Zuschauer wollen einen der Übeltäter aber bereits erkannt haben. In der neuen Folge ist in einer kurzen Szene ein Mann zu sehen, der per Brieftaube eine Nachricht nach Tumbleton zu Ormund Hightower (James Norton) schickt. Darin ist zu lesen: Gold-Blut vergossen. Drei stehen auf der Liste. Die Rechnung ist noch offen . Mit Gold-Blut ist hier klar das Blut von Mitgliedern der Stadtwache gemeint.

Ormund ist also der Drahtzieher hinter den Morden in Königsmund. Da er auf dem Schlachtfeld keine Chance gegen Rhaenyra und ihre Drachen hat, versucht er, die Bevölkerung gegen Rhaenyra aufzuhetzen, indem er Unzufriedenheit und Terror in der Hauptstadt sät. Seine Methoden ähneln verblüffend den Guerilla-Taktiken von Meria Martell.

Doch wer ist Ormunds Handlanger in der Hauptstadt?

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Wer in der zweiten Folge der neuen Staffel genau aufgepasst hat, dürfte sich noch daran erinnern, dass Alicent Hightower (Olivia Cooke) die Stadtwache anweist, nicht auf Rhaenyra und ihre Drachen zu schießen. Einen der Wächter auf den Mauern des roten Bergfrieds haben Zuschauer auf Twitter nun als den Mann identifiziert, der auch die Briefe an Ormund schreibt. Es scheint, als habe Ormund innerhalb der Wache einen oder sogar mehrere Maulwürfe.

Das ergibt auch durchaus Sinn: Schließlich scheint der Mörder über die Wachpläne und Routen genau Bescheid zu wissen und kann so immer rechtzeitig fliehen, bevor die Verstärkung der Goldröcke eintrifft. Und es würde auch erklären, wie der Täter so nah an die Kommandanten der Stadtwache herangekommen ist, um solch ein blutiges Ende anzurichten, wie in Folge 5 ...

Episode 6 von House of the Dragon erscheint am 27. Juli in Deutschland. Im Trailer für die neue Folge ist bereits zu sehen, dass sich Daemon ins Kostüm eines einfachen Wachmannes hüllt, um selbst auf die Suche nach dem Mörder zu gehen. Womöglich will der Prinz sich selbst als Anschlagsziel in Gefahr begeben, um den mysteriösen Täter aus seinem Versteck zu locken. Ob das klappt, erfahren wir am kommenden Montag.