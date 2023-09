Game of Thrones: George R.R. Martin verrät seine Lieblingsfolge – stimmt ihr zu?

Die Schlacht vom Schwarzwasser gilt als einer der besten Momente in Game of Thrones.

Wenn George R.R. Martin, der Autor von Game of Thrones , nicht gerade an Die Winde des Winters arbeitet – dem sehnlichst erwarteten sechsten Band seiner epischen Reihe Das Lied von Eis und Feuer –, widmet er sich gerne mal seinem Blog auf seiner Homepage.

Die amerikanische Website Vanity Fair hat jetzt eine Liste mit 25 perfekten Serienfolgen der letzten 25 Jahre veröffentlicht. Auch eine Folge von Game of Thrones ist darunter - und wie sich herausstellt, ist es sein Lieblingswerk.

Das ist Martins Lieblingsfolge

Die von Vanity Fair ausgezeichnete Folge ist die neunte Folge aus Staffel Zwei - Schwarzwasser (im Original Blackwater ). Falls ihr euch nicht mehr an sie erinnern könnt: Hier steht die Schlacht um Königsmund im Mittelpunkt, bei der Stannis Baratheon die Hauptstadt erobern will.

Tyrion Lennister setzt ein Schiff voller Wildfeuer ein, um einen Großteil der angreifenden Flotte zu zerstören. Stannis gelingt es trotzdem, an Land zu gehen und die Mauern der Stadt zu erreichen. Tyrion führt persönlich einen Gegenangriff an, wird jedoch schwer verletzt. Die Schlacht scheint verloren, bis Tywin Lennister und die Tyrells in letzter Minute eintreffen und Stannis' Truppen zurückschlagen.

G.R.R. Martin stimmt Vanity Fair zu - auch für ihn ist Schwarzwasser seine Lieblingsfolge, die er für Game of Thrones geschrieben hat. Neben Schwarzwasser zeichnet der Autor für drei weitere Folgen verantwortlich:

Das Spitze Ende (Staffel 1, Episode 8): Arya flieht hier nach der Verhaftung ihres Vaters aus dem Roten Bergfried.

(Staffel 1, Episode 8): Arya flieht hier nach der Verhaftung ihres Vaters aus dem Roten Bergfried. Der Bär und die Jungfrau Hehr (Staffel 3, Episode 7): Jaime Lennister rettet Brienne von Tarth, die gegen einen Bären kämpfen muss.

(Staffel 3, Episode 7): Jaime Lennister rettet Brienne von Tarth, die gegen einen Bären kämpfen muss. Der Löwe und die Rose (Staffel 4, Episode 2): Joffrey wird während seiner Hochzeit mit Margaery Tyrell vergiftet und stirbt in den Armen seiner Mutter.

Stimmt ihr G.R.R. Martin zu?

Auch wenn das Ende von Game of Thrones jetzt schon über vier Jahre zurückliegt, gelten viele Folgen der Serie bis heute als Meilensteine der Fernsehgeschichte. Von epischen Schlachten bis hin zu herzzerreißenden Charaktermomenten hat die Serie seinerzeit alles abgedeckt - auch wenn die letzten Staffeln ziemlich umstritten sind.

Doch welche Folge hat euch am besten gefallen? Damit es etwas spannender wird, nehmen wir hier auch Episoden in die Umfrage auf, die nicht von G.R.R. Martin selbst geschrieben wurden.

Folgende Episoden stehen neben Schwarzwasser und Der Löwe und die Rose zur Auswahl:

Baelor (Staffel 1, Episode 9): Eddard Stark wird hingerichtet - und viele schockierte Zuschauer realisieren erstmals, dass in Game of Thrones kein Charakter sicher ist.

(Staffel 1, Episode 9): Eddard Stark wird hingerichtet - und viele schockierte Zuschauer realisieren erstmals, dass in Game of Thrones kein Charakter sicher ist. Die Regen von Castamaer (Staffel 3, Episode 9 ) : Hier findet die bis heute unvergessliche Rote Hochzeit statt.

(Staffel 3, Episode 9 : Hier findet die bis heute unvergessliche Rote Hochzeit statt. Der Berg und die Viper (Staffel 4, Episode 8): Oberyn Martell tritt dem Berg im Duell gegenüber, mit tragischem Ende.

(Staffel 4, Episode 8): Oberyn Martell tritt dem Berg im Duell gegenüber, mit tragischem Ende. Hartheim (Staffel 5, Episode 8): In der Folge findet eine opulente Schlacht zwischen Weißen Wanderern und Wildlingen statt - und Jon Schnee ist mittendrin.

(Staffel 5, Episode 8): In der Folge findet eine opulente Schlacht zwischen Weißen Wanderern und Wildlingen statt - und Jon Schnee ist mittendrin. Hodor (Staffel 6, Episode 5): Hodor stirbt einen herzzerreißenden und heldenhaften Tod, während seine Vergangenheit enthüllt wird.

(Staffel 6, Episode 5): Hodor stirbt einen herzzerreißenden und heldenhaften Tod, während seine Vergangenheit enthüllt wird. Die Schlacht der Bastarde (Staffel 6, Episode 9): In der vielleicht besten Schlacht der Fersehgeschichte erobern die Starks Winterfell von Ramsay Bolton zurück.

(Staffel 6, Episode 9): In der vielleicht besten Schlacht der Fersehgeschichte erobern die Starks Winterfell von Ramsay Bolton zurück. Die Winde des Winters (Staffel 6, Episode 10): Cersei sprengt die Große Septe von Königsmund und Jon Schnee wird zum König des Nordens gekrönt.

Jetzt wollen wir von euch wissen: Was ist eure Lieblingsfolge von Game of Thrones? Und: Stimmt ihr GoT-Schöpfer G.R.R. Martin zu und seht Schwarzwasser als die beste seiner Folgen? Oder hat euch vielleicht der grausame Tod von König Joffrey Barratheon nach der Roten Hochzeit ein noch größeres Lächeln auf die Lippen gezaubert? Stimmt ab und schreibt es uns in die Kommentare!