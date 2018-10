Nächstes Jahr geht es endlich weiter mit der achten und letzten Staffel von Game of Thrones, doch schon vor dem Finale der unfassbar erfolgreichen Serie plant der US-Sender HBO natürlich die Zukunft des Franchise. Die noch namenlose Prequel-Serie, die tausende Jahre vor den Ereignissen von GoT spielen soll, nimmt erste Formen an - und nun auch den ersten hochkarätigen Star unter Vertrag: Naomi Watts.

Laut TVLine schlüpft die zweifach Oscar-nominierte Schauspielerin, die man unter anderem aus Peter Jacksons King Kong (2005), The Impossible (2012), Birdman (2014) und zuletzt aus der Gypsy-Serie (2017) kennt, in die Rolle einer charismatischen Partylöwin mit dunklen Geheimnissen. Mehr weiß man noch nicht über die Verwicklungen ihrer Figur, doch zumindest kennen wir den groben Rahmen der Prequel-Serie.

Erste Story-Details: Tausende Jahre vor GoT

Die noch namenlose Prequel-Serie markiert laut offizieller Zusammenfassung:

"den Abstieg der Welt vom goldenen Zeitalter der Helden hin zur dunkelsten Stunde. Und nur eine Sache ist gewiss: Von den erschreckenden Geheimnissen der Historie von Westeros über die wahren Ursprüngen der Weißen Wanderer und die Mysterien des Ostens bis hin zu den Starks alter Legenden - es ist nicht die Geschichte, die wir zu kennen glauben."

Prequel-Serie vom GoT-Autor: Start nicht vor 2020

Ein erster Pilot des Serien-Projekts wird von der Autorin Jane Goldman (X-Men: Erste Entscheidung) geschrieben, die als Showrunnerin und Executive Producer verantwortlich bleibt. Auch GoT-Buchautor George R.R. Martin ist am Projekt beteiligt.

