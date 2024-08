»Wir waren verdammt müde«: Der Jon-Snow-Darsteller versteht die Kritik an der 8. Staffel Game of Thrones

Jon Schnee weiß vielleicht gar nichts, dafür äußert sich jetzt sein Darsteller Kit Harington zum kontroversen Ende von Game of Thrones. Bildquelle: HBO

Über die achte und letzte Staffel von Game of Thrones wurde bereits ausgiebig geschimpft und diskutiert. Jetzt - fünf Jahre später - meldet sich mit Kit Harington einer der wichtigsten Schauspieler der Serie nochmal zu Wort.

Ich hatte keine weitere Staffel in mir.

Im Interview mit GQ räumt der Darsteller von Jon Snow ein, dass bei Season 8 der beliebten Fantasy-Serie Fehler gemacht wurden. Das Finale wird noch immer gerne von Fans für die gehetzte Story und Charakterentwicklung kritisiert, die in nur acht Episoden Das Lied von Eis und Feuer eher schlecht als recht zu einem stimmigen Ende führte.

Harington lässt aber ebenfalls durchblicken, dass der Cast und die Crew nach mehr als acht Jahren Arbeit an Game of Thrones schlichtweg am Ende waren. Für weitere Staffeln hätte das Team keine Energie mehr gehabt, weswegen der Jon-Snow-Darsteller die kontroversen Entscheidungen auch guten Gewissens verteidigt.

Gegenüber GQ äußert sich Kit Harington wie folgt dazu:

Wenn beim Ende von Game of Thrones ein Fehler gemacht wurde, dann den, das wir alle so verdammt müde waren und nicht mehr lange hätten weitermachen können. Ich kann nachvollziehen, dass sich [das Finale] für manche gehetzt anfühlt - ich würde ihnen vielleicht sogar zustimmen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es eine Alternative gegeben hätte. Wenn ich mir Bilder von mir in der letzten Staffel ansehe, stelle ich fest, wie komplett fertig ich darauf aussehe. Ich hatte keine weitere Staffel in mir. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung. Ich denke, dass Fehler gemacht wurden, was die Geschichte angeht. Es wurden ein paar interessante Entscheidungen getroffen, die allerdings nicht funktioniert haben.

Keine Solo-Serie für Jon Snow

Während Game of Thrones 2019 beendet wurde, warten Fans übrigens weiterhin auf den vorletzten Roman zu Das Lied von Eis und Feuer. Unter Lesern besteht noch immer die Hoffnung, dass George R.R. Martin ein paar Fehler der achten und letzten Staffel behoben bekommt - sofern The Winds of Winter jemals erscheint.

Mittlerweile arbeitet HBO fleißig an neuen TV-Serien im Universum von Game of Thrones: House of the Dragon machte bereits den Anfang, 2025 folgt dann A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Und sogar für Jon Snow war eine Art Sequel-Serie zu Game of Thrones geplant, die letztendlich aber gestrichen wurde.

Dazu erklärt Kit Harington:

Wir hatten das Gefühl, dass es dort nur eine limitierte Geschichte zu erzählen gibt. Wir haben ein paar Jahre investiert, um [die Serie] zu entwickeln. Aber nichts hat uns dabei so richtig vom Hocker gehauen. Am Ende habe ich mich rausgezogen und gemeint: Ich glaube, wenn wir das weiter erzwingen, kommen wir bei etwas heraus, das nicht gut ist. Und das ist das Letzte, was wir wollen.

Mehr dazu, wie es mit House of the Dragon, weiteren geplanten Spin-offs und vielleicht sogar The Winds of Winter weitergeht, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Wie steht ihr mittlerweile der kontroversen achten Staffel von Game of Thrones gegenüber: Habt ihr euch mit dem Finale versöhnt oder seid ihr weiterhin sauer darüber, wie die Serie geendet hat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!