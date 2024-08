»Ich kann mir das nicht anschauen« - Warum der Jon-Snow-Darsteller bei House of the Dragon aussetzt

Kit Harington hat auf absehbare Zeit genug von Game of Thrones und dessen Prequel-Serie. Bildquelle: HBO

Weltweit erfreut sich House of the Dragon großer Beliebtheit. Die Prequel-Serie zu Game of Thrones fesselt Millionen Fans vor den Bildschirm und entfachte erst kürzlich mit dem Finale von Staffel 2 die Debatte um das Ende von GoT von neuem.

Auf einen Fan muss House of the Dragon aber wohl für immer verzichten. Kit Harington, der Darsteller von Jon Snow, ist Westeros-müde und findet deutliche Worte auf die Frage, ob er sich die HBO-Serie anschaut.

Habe zu viel Zeit dort verbracht

Im Gespräch mit der Associated Press macht Harington reinen Tisch. Weder schaue er House of the Dragon, noch könne er sich vorstellen, einen Rewatch von Game of Thrones zu starten.

Ich kann mir [House of the Dragon] einfach nicht ansehen. Ich glaube, ich habe einfach zu lange dort verbracht. Ich wünsche ihnen alles Gute. Ich habe gehört, dass die Serie wunderbar ist und wirklich gut läuft. Aber ich glaube nicht, dass ich sie mir jemals ansehen werde, und ich glaube auch nicht, dass ich mir Game of Thrones in den nächsten Jahren noch einmal ansehen werde.

Die ablehnende Haltung von Kit Harington überrascht nicht, wenn man einen Blick in die Vergangenheit wirft. Dem 37-jährigen Schauspieler machte vor allem in späteren Staffeln von Game of Thrones der Ruhm und die damit verbundene Erwartungshaltung der Fans schwer zu schaffen.

Gegen Ende der Dreharbeiten sei Harington laut eigener Aussage psychisch vernarbt gewesen. Diese mentalen Probleme versuchte er mit einer ungesunden Menge Alkohol zu bekämpfen. Nach der für viele Fans enttäuschenden achten Staffel begab sich Harington in einen Entzug und legte eine Pause von der Schauspielerei ein.

Ganz abgeschrieben scheint er Westeros aber noch nicht zu haben. Denn für eine bereits angekündigte Prequel-Serie rund um Jon Snow hat Harington bereits zugesagt - ob die aber überhaupt jemals erscheint, ist derzeit höchst ungewiss.

Kit Harington ist nicht der einzige Game-of-Thrones-Star, der bei House of the Dragon nicht den TV einschaltet. Auch Emilia Clarke, die Darstellerin von Daenerys Targaryen, kann sich das Prequel nicht anschauen. Sie gab im Jahr 2023 gegenüber Variety aber einen ganz anderen Grund an: Es fühle sich einfach sehr seltsam und nach einem Klassentreffen an, das nicht mein eigener Jahrgang ist an.

Könnt ihr die ablehnende Haltung von Kit Harington nachvollziehen? Wie groß ist eigentlich bei euch die Lust auf einen Rewatch von Game of Thrones? Oder schaut ihr lieber volle Kraft voraus und freut euch auf alles, was noch zu House of the Dragon kommen mag? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!