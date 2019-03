Der Countdown läuft: Die finale Staffel der Erfolgsserie Game of Thrones geht in wenigen Wochen an den Start. Nun scheinen endlich die konkreten Laufzeiten der letzten sechs Episoden der kommenden 8. Staffel festzustehen. Anfang des Jahres machten bereits Gerüchte darüber die Runde, konnten aber bislang noch nicht offiziell bestätigt werden.

Finale Folgen sind länger, aber nicht so lang wie gehofft

Nun hat der US-Sender HBO die konkrete Laufzeit der ersten beiden Folgen bestätigt, die jedoch entgegen früheren Spekulationen ähnlich lang wie die bisher gezeigten Folgen früherer Staffeln von rund 60 Minuten ausfallen werden.

Mit einem einfachen Trick konnten die Kollegen der GoT-Fanseite winteriscoming.net schließlich noch die Infos zu den restlichen Folgen dem HBO-Programmkalender entlocken und enthüllen damit die Laufzeit sämtlicher sechs Episoden der finalen Staffel von Game of Thrones.

Und die fallen leider kürzer aus, als bislang angenommen:

Episode 1: 54 Minuten

Episode 2: 58 Minuten

Episode 3: 60 Minuten

Episode 4: 78 Minuten

Episode 5: 80 Minuten

Episode 6: 80 Minuten

Sollten die entnommenen Angaben aus dem HBO-Programmkalender tatsächlich stimmen, fallen die einzelnen Folgen kürzer aus als bislang angenommen. Zahlreiche Gerüchte sprachen von einer Spielfilmlänge von etwa 90 Minuten pro Folge, davon sind wir nun aber doch weit entfernt.

Vielmehr bleibt der Sender seinem bisherigen Schema von rund einer Stunde pro Folge treu. Lediglich die drei letzten Episoden einschließlich dem großen Finale der gesamten Serie fallen mit 80 Minuten etwas länger aus. Wenn man jedoch die genannten Laufzeiten von insgesamt 410 Minuten nimmt, wird die 8. Staffel wie befürchtet etwa 30 Minuten kürzer ausfallen als die schon gekürzte 7. Staffel der Serie.

Game of Thrones: Season 8 - Bilder aus der achten Staffel ansehen

Schlacht um Winterfell schlägt alles bisher dagewesene

Dafür dürfen sich die Fans auf einer der größten Schlachten der TV-Geschichte freuen, die nach Angaben der beiden Serien-Machern David Benioff und Dan Weiss in der dritten Folge der 8. Staffel stattfinden wird.

Dabei stellen sich auf Winterfell Jon Snow und Daenerys mit ihren Verbündeten auf dem Schlachtfeld gegen die Armee der Untoten des Nachtkönigs auf. Doch nicht alle bekannte Hauptcharaktere werden diese gigantische und aufwendig gedrehte Schlacht nicht überleben, bestätigten zuletzt die Serien-Macher. Wer auf dem Schlachtfeld von Winterfell sein Leben lassen wird, ist natürlich noch streng geheim.

Game of Thrones - Staffel 8 ab 14. April auf HBO und Sky

Die achte und finale Staffel des Serienhits Game of Thrones wird ab dem 14. April auf dem US-Sender HBO und hierzulande auf dem Pay-TV-Sender Sky gezeigt.

Wie Sky nun bekannt gab, wird die erste Folge am 15. April um etwa 3:00 Uhr nachts im englischen Original wahlweise in deutscher Sprache via Sky Q, Sky Go und Sky Ticket gezeigt. Die regluäre Ausstrahlung erfolgt noch am gleichen Tag um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic HD. Die nächsten Folgen gibt es dann wie gewohnt im Wochentakt.

