So habt ihr Sansa Stark noch nie gesehen: Die Darstellerin hat sich offenbar für eine neue Action-Rolle so richtig aufgepumpt

Angelina Jolie (rechts) war die erste Schauspielerin, die Lara Croft in einer Live-Action-Verfilmung verkörperte. Bildquelle: HBO / Paramount Pictures

Egal, ob als Überlebenskünstlerin Sansa Stark in Game of Thrones oder als Mutantin Jean Grey in X-Men: Dark Phoenix: Mit starken Frauenfiguren kennt sich Schauspielerin Sophie Turner aus.

Kein Wunder also, dass Amazon die 29-jährige Darstellerin Mitte November 2024 für die neue Tomb-Raider-Serie verpflichtete. Seither ist es jedoch still um das Projekt geworden und seit Mitte April 2025 gilt es sogar als »auf Eis gelegt.« Doch ein neuer Post von Turner und eine Aussage eines Insiders machen wieder Hoffnung.

Muskeln sorgen für Vermutungen

Auf ihrem Instagram-Account postet die Schauspielerin ein Bild, das sie komplett durchtrainiert vor einem Pool zeigt. »Durchtrainiert« heißt in dem Fall: muskulöse Arme und ein auffälliges Sixpack. Turner hat das Foto mittlerweile wieder gelöscht, doch es macht natürlich längst auf der Plattform X (ehemals Twitter) die Runde. Deswegen könnt ihr es euch hier einmal anschauen:

Obwohl die neue Live-Action-Serie von Tomb Raider noch Anfang 2025 als eingestellt galt, wird jetzt gemunkelt, dass sich Turner gerade auf die Rolle von Lara Croft vorbereitet. Daran ist wohl auch der etablierte Branchen-Insider Daniel Richtman nicht ganz unschuldig. Der soll nämlich gehört haben, dass das Projekt nicht verworfen wurde und zeigt sich davon begeistert (via X).

Eine offizielle Ankündigung ist das aber noch lange nicht: Ob wir uns tatsächlich bald über eine neue Live-Action-Version der beliebten Action-Heldin Lara Croft freuen dürfen, bleibt abzuwarten. Denn es gibt derzeit keine aktuellen Informationen zum Entwicklungsstand der Produktion – geschweige denn, ob Amazon an den Plänen festhält. Zudem wäre es auch möglich, dass sich Turner auf eine ganz andere Rolle vorbereitet oder einfach nur Gewichteheben als Hobby für sich entdeckt hat.

Was bisher zur Tomb-Raider-Serie bekannt ist

Als Drehbuchautorin und ausführende Produzentin wurde Phoebe Waller-Bridge engagiert. Die 39-Jährige dürften einige von euch aus der Serie Fleabag oder dem Film Indiana Jones und das Rad des Schicksals kennen.

Außer Sophie Turner als Lara Croft wurden bis dato keine anderen Cast-Mitglieder benannt. Infos zur Handlung oder einen geplanten Release-Termin gibt es ebenfalls nicht. Sollte das Projekt jedoch erscheinen, dann auf dem Streaming-Dienst Amazon Prime Video. Ihr merkt, der Informationsstand ist mager und uns bleibt aktuell nichts anderes übrig, als abzuwarten.

Eine neue animierte Tomb-Raider-Serie erschien übrigens am 10. Oktober 2024 auf Netflix. Unser Redakteur Jesko hat sich Laras neue Abenteuer angeschaut und ist enttäuscht. Warum? Das erfahrt ihr in dem weiterführenden Artikel oben.